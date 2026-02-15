Il Paradiso delle Signore, il “crollo” di Odile: anticipazioni bomba

È un momento particolare per Odile. La contessina è riuscita a smaltire l’amarezza per l’improvvisa partenza di mamma Adelaide buttandosi a capofitto nel nuovo progetto cinematografico che la vede in prima linea come direttrice artistica del nuovo musicarello di Marina Valli. Merito di Matteo, che l’ha coinvolta nella sfida per i costumi del film.

La giovane rampolla dei Sant’Erasmo ignora però – alla pari di Umberto – che Ettore e Greta stanno recitando soltanto una parte. I fratelli Marchesi sono in realtà i nipoti di Guarnieri e tramano alle sue spalle per avere vendetta, convinti come sono che il commendatore sia responsabile del triste destino di loro padre. Le prossime puntate non promettono bene per Odile.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Odile cede a Ettore

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 da lunedì 16 e venerdì 20 febbraio rivelano che Ettore e Greta continueranno a portare avanti il loro piano per mettere le mani sull’ultima lettera scritta da loro padre. I due fratelli sospettano che possa trovarsi nella cassaforte di Umberto a Villa Guarnieri.

Greta è riuscita a individuare la cassaforte (celata da un quadro). Ma rimane il problema della combinazione. I Marchesi sono convinti di risolverlo sfruttando il legame sentimentale che Ettore è riuscito a costruire con la contessina, sempre più innamorata di lui (entrambi ignorano di essere cugini di primo grado). Nelle prossime puntate i due fratelli faranno leva sulla buona fede e sull’ingenuità di Odile.

In questo modo i due nuovi arrivati alla GMM riusciranno ad avere l’accesso alla cassaforte di Umberto e ad aprirla furtivamente. Lo stilista e la sorella architetteranno un piano per rubare al commendatore la vecchia lettera scritta da loro padre. Guarnieri nel frattempo comincerà a sospettare di loro. A mettergli la pulce nell’orecchio sarà Matteo.

Archiviati i trascorsi del passato (i ricatti legati alla truffa Hofer), Matteo racconterà a Umberto l’episodio della foto scomparsa dal suo studio e che il contabile sospetta rubata da Ettore. A quel punto il commendatore deciderà di indagare sul fidanzato di Odile e incaricherà Portelli di recarsi a Londra per fare ricerche sui Marchesi.

Nel frattempo Odile, senza rendersene conto, cederà a Ettore l’accesso alla cassaforte di Umberto. I due fratelli approfitteranno di un servizio fotografico a Villa Guarnieri per aprire la cassaforte. Greta avrà modo così di fotografare la lettera scritta dal padre e completare una parte importante del loro piano di vendetta.

Marcello e Rosa sempre più ai ferri corti

Ci sarà spazio anche per Agata, che riceverà un inaspettato telegramma che le chiederà di presentarsi a Firenze prima del previsto. Proprio quando sarà in procinto di trasferirsi insieme a Mimmo nella città toscana, la figlia di Concetta e Ciro scoprirà che il padre ancora non ha risolto i problemi in caffetteria legati alla partenza del fidanzato.

Finalmente momenti di serenità per Irene dopo l’anello di fidanzamento ricevuto da Cesare. La capocommessa riuscirà perfino a far pace con Rebecca. Quando però Johnny rimarrà coinvolto in un incidente la Cipriani sarà pronta a correre al suo capezzale mostrandosi molto premurosa col cugino di Delia, segretamente innamorato di lei.

Nervi sempre più tesi nel frattempo tra Rosa e Marcello. Tancredi. Rosa si farà ispirare da un articolo per il nuovo numero del Paradiso Donna riscuotendo l’approvazione di Tancredi. Ma non quella di Marcello, che avanzerà un’altra proposta e finirà per discutere con la giornalista. Landi troverà un compromesso editoriale tra i due.

Per distrarre Marcello dalle ultime tensioni, Roberto lo inviterà a una serata al Circolo. Qui però i due amici si incroceranno Rosa e Tancredi impegnati a lavorare a un’intervista per il Paradiso Donna. La scena turberà molto Barbieri. Alla fine Marcello e Rosa cercheranno un confronto decisivo per mettere in chiaro i loro sentimenti.