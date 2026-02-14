Pericolo imminente a Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni delle prossime puntate

La decima stagione de Il Paradiso delle Signore entra sempre più nel vivo. I fratelli Marchesi continuano a tessere la trama della loro vendetta e puntano minacciosamente gli occhi sulla cassaforte di zio Umberto. Greta è certa che lì Guarnieri custodisca l’ultima lettera ricevuta da loro padre e intende sfruttare il legame tra Odile e Ettore per avere l’accesso.

Mentre Mimmo e Agata si apprestano a lasciare Milano, Irene è stata ferita dal classismo di Rebecca, che l’ha profondamente mortificata togliendole le speranze di un futuro con Cesare (che però ha già acquistato l’anello di fidanzamento). Johnny intanto ha confidato a Barbara di avere un debole per la Cipriani. Ma cosa succederà nelle prossime puntate?

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni: pericolo incombente per uno dei protagonisti

Le anticipazioni degli episodi del Paradiso delle Signore in onda nel daytime pomeridiano di Rai da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio vedranno Odile sempre più innamorata del suo Ettore, del tutto ignara del suo piano per rubare a Umberto la vecchia lettera scritta dal padre. Un inaspettato telegramma inviterà Agata a presentarsi a Firenze prima del previsto.

Ciro e Concetta ostenteranno serenità per non smorzare l’entusiasmo della figlia. Marcello e Rosa sempre più ai ferri corti mentre Matteo racconterà a Umberto l’episodio sospetto della foto di sua madre che lui pensa rubata da Ettore. Il commendatore, ancora inconsapevole della pericolosità del piano dei fratelli Marchesi, si convincerà di dover indagare sul creativo della GMM.

Rosa troverà ispirazione in un articolo per la nuova uscita del Paradiso Donna. Tancredi approverà il suo progetto. Marcello invece avanzerà un’altra proposta e finirà per discutere con la Camilli. Irene si godrà il suo momento di serenità dato che con Cesare tutto andrà a gonfie vele. La capocommessa riuscirà anche a riappacificarsi con Rebecca.

Sempre più sospettoso nei confronti dei fratelli Marchesi, Guarnieri incaricherà Portelli di volare a Londra per indagare sui due. Il contabile metterà al corrente della cosa suo fratello Marcello. Nel frattempo Landi riuscirà a trovare un compromesso editoriale tra Barbieri e Rosa. Ciro ancora non avrà trovato un sostituto per Mimmo e Concetta si mostrerà sempre più preoccupata.

Odile raggirata da Ettore

Ettore riuscirà infine a ottenere da Odile l’accesso alla cassaforte di Umberto a Villa Guarnieri. Johnny rimarrà coinvolto in un incidente. Irene correrà al suo capezzale mostrandosi molto premurosa con lui. Concetta in ansia per il sostituto di Mimmo che ancora non si trova. Ettore e Greta si prepareranno ad aprire la cassaforte di Umberto mentre lui si recherà a Monza per seguire in prima persona i lavori del film.

Roberto inviterà Marcello a una serata al Circolo per dargli modo di distrarsi dalle ultime tensioni. Non sarà la migliore delle idee visto che i due si imbatteranno in Rosa e Tancredi, lì per lavorare a un’intervista per il Paradiso Donna. Barbieri rimarrà turbato nel vederli insieme. In seguito lui e la giornalista cercheranno un confronto decisivo per fare chiarezza sui loro sentimenti.

Irene non smetterà di sperare in un futuro sereno al fianco del suo Cesare. Per Agata e Mimmo arriverà il momento di trasferirsi a Firenze. Ma i due innamorati scopriranno che Ciro ha ancora problemi in caffetteria. Infine i fratelli Marchesi riusciranno ad aprire la cassaforte di Umberto approfittando di un servizio fotografico a Villa Guarnieri. Greta fotograferà la lettera del padre.