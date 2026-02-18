Il Paradiso delle Signore, chi va via da Milano

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, un personaggio si prepara a lasciare Milano, una decisione improvvisa che scombussolerà parecchio gli animi, soprattutto di un altro personaggio. Uno spoiler inaspettato, che però aggiunge un altro importante tassello alla trama della serie di Rai1.

Nelle ultime puntate abbiamo visto Ettore e Greta litigare furiosamente a causa dell’avvicinamento della ragazza a Umberto Guarnieri. Lo stilista andrà su tutte le furie quando capirà che la sorella sta provando a sedurlo, poiché l’uomo è in realtà il loro zio. È stato così svelato il segreto dei due ragazzi, che era ormai chiaro come stessero tramando qualcosa.

Il Paradiso delle Signore, cosa accadrà nelle prossime puntate

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda mercoledì 25 febbraio vedremo che Ettore deciderà di lasciare Milano per recarsi a Londra dalla madre malata. Una decisione che farà adirare non poco Greta, contraria a questa partenza. La sua partenza farà discutere anche Odile e Umberto, nelle prossime puntate dunque, non mancheranno i colpi di scena.

La situazione tra i fratelli Marchesi diventerà sempre più tesa, Greta si opporrà alla partenza di Ettore, che però deciderà di raggiungere comunque Londra per stare vicino alla madre. Non si sa ancora quando il ragazzo partirà poiché, secondo le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda il 26 e il 27 febbraio, il ragazzo sarà ancora in Italia. La sua partenza farà discutere anche Odile e Umberto, ancora del tutto ignari che i fratelli Marchesi stanno tramando alle loro spalle. Intanto Marta si accorgerà delle tensioni tra i due fratelli, assistendo una lite piuttosto dura, episodio che potrebbe iniziare a farla insospettire.

Intanto, secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, nelle prossime puntate vedremo che Michelino non starà bene, cosa che farà credere a Enrico che il piccolo abbia un’intossicazione alimentare, dunque la stessa patologia che ha colpito la figlia del dottor Proietti e altri bambini. Concetta dovrà fare i conti con l’assenza di Mimmo al Gran Caffè Amato, cosa che la metterà in difficoltà, sarà lei a dover cercare che la situazione non precipiti. Irene dovrà decidere se uscire con Cesare o guardare con le amiche il Festival di Sanremo a casa, una scelta apparentemente banale, che però potrebbe riservarle delle conseguenze.

Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, quindi, potrebbero essere cruciali per portare alla luce le reali intenzioni dei fratelli Marchesi. Da tempo era chiaro che fossero a Milano per uno scopo e che tramassero qualcosa, ora che si sa che sono i nipoti di Umberto, è probabile che abbiano in mente qualcosa di preciso. Bisognerà capire quando il commendatore e Odile si renderanno conto che Ettore e Greta non sono chi dicono di essere.