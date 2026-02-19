Il Paradiso delle Signore 23-27 febbraio: la guerra con Umberto è aperta, colpo di scena

Non è facile mettere nel sacco il commendator Guarnieri, anche nella versione “rabbonita” delle ultime due stagioni, da quando Umberto ha accantonato – almeno in parte – la sua abituale veste di maestro d’intrighi e cospirazioni sotto banco, soprattutto se si trattava di riconquistare Adelaide, la donna che in cuor suo non ha mai smesso di amare.

Guarnieri tornerà però, suo malgrado, a trovarsi al centro di una guerra dove si vedrà costretto, una volta ancora, a combattere per proteggere ciò che ama con tutto se stesso. Le puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 23 al 27 febbraio, c’è da scommetterci, promettono dunque di essere ricche di sorprese e colpi di scena.

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni: è guerra aperta con Guarnieri

Nelle ultime puntate la macchinazione ordita in gran segreto dai fratelli Marchesi sta cominciando a farsi sempre più ardita e il gioco, per loro e per le vittime designate, si sta rivelando sempre più pericoloso. Ettore e Greta puntano con decisione a mettere le mani sull’ultima lettera scritta da loro padre, che sospettano trovarsi nella cassaforte di Umberto a Villa Guarnieri.

I due fratelli stanno già pensando di servirsi di Odile per avere accesso alla cassaforte di Guarnieri. Nel frattempo Umberto comincia a sentire puzza di bruciato. Le perplessità di Matteo sullo strano attivismo di Ettore e la ritrosia di Marchesi a parlare del suo passato familiare lo hanno insospettito al punto da spedire il contabile a Londra, per indagare sui due fratelli.

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 23 a venerdì 27 febbraio il commendatore, ormai restio a fidarsi di Ettore, continuerà a dubitare seriamente del fidanzato di Odile. La contessina nel frattempo entrerà nel Consiglio Direttivo della Fondazione Sant’Erasmo, istituita in memoria di Margherita. Un grande onore pere lei, prontamente festeggiato a Villa Guarnieri.

Intanto Umberto continuerà a indagare su Marchesi e confiderà i suoi sospetti anche alla figlia Marta. Il banchiere, sempre più sicuro che il creativo della GMM e la sorella nascondano qualcosa di poco piacevole, le confesserà di essere molto in ansia per Odile in vista del matrimonio con Ettore. Proprio a causa sua Guarnieri finirà per scontrarsi con Odile.

Ettore e Greta mettono Odile contro Umberto

Contro il parere di Greta, Ettore partirà per Londra per far visita alla mamma malata. Marta assisterà alla discussione tra i due fratelli Marchesi. Greta informerà il fratello di aver scoperto che qualcuno li sta spiando. I Marchesi cominceranno perciò a indagare sulla persona che si è messa sulle loro tracce.

Ettore e Greta scopriranno così che qualcuno si è recato a Londra per indagare su di loro per conto di Umberto e spingeranno Odile a prendere posizione contro il commendatore. Quanto alle altre trame, Tancredi tornerà a pensare a Rosa dopo aver scoperto che lei e Marcello si sono lasciati.

La partenza di Mimmo e Agata metterà in difficoltà Ciro e Concetta in caffetteria. Michelino si sentirà male e Enrico avrà il timore che si tratti della stessa intossicazione che ha colpito Anita e i bimbi della casa famiglia. Marcello intanto si convincerà che Concetta sia la persona più adatta per la copertina del Paradiso Market.

La notizia della morte di Luigi Tenco giunta da Sanremo sconvolgerà le Veneri. Al Paradiso intanto giungerà Valeria Craveri, imprenditrice di lingerie conosciuta da Marcello al Circolo, interessata a proporre le sue collezioni. Rebecca intanto incontrerà zia Sandra. La Brugnoli verrà a sapere della sua eredità grazie a una battuta di Barbara a casa di Irene in occasione della serata a guardare Sanremo con il televisore ricevuto in regalo da Cesare.