Alessandro Tersigni ha confermato che il suo Vittorio non sarà ne Il Paradiso delle Signore 9: non un addio, ma una pausa di almeno una stagione

Ne Il Paradiso delle Signore 9 non ci sarà Vittorio Conti, interpretato da Alessandro Tersigni. L’ultima puntata dell’ottava stagione, andata in onda ieri, venerdì 3 maggio 2024, su Raiuno, ha sancito anche l’addio dell’attore, presente fin dal primo episodio della prima stagione (nella versione in prime time, per intenderci) della longeva fiction Rai.

Il Paradiso delle Signore 9 e Vittorio, le parole di Alessandro Tersigni

Se qualcuno, vedendo il finale, sperava in un possibile ritorno a breve, è stato lo stesso Tersigni, ospite de La Vita in Diretta, a chiarire le cose:

“Con Vittorio ho fatto tante cose, ho raccontato molto. Ora è il momento di prendersi una pausa, per non eccedere troppo. Abbiamo preso la decisione di allontanarci almeno per una stagione, la prossima. Ringrazio tutti coloro che creano pagine sui social, siete straordinari”.

Perché ne Il Paradiso delle Signore 9 non c’è Vittorio?

© P. Bruni

Come si è visto nel finale di stagione, Vittorio Conti decide di allontanarsi non solo dalla gestione del grande magazzino che lui stesso, dopo la morte di Pietro Mori (Giuseppe Zeno), volle rilanciare, ma proprio dall’Italia, fuggendo in aereo con l’amata Matilde (Chiara Baschetti) verso l’Olanda.

Una vera e propria fuga, per vivere pienamente il proprio amore lontano dal perfido Tancredi (Flavio Parenti), che è riuscito a mettere in difficoltà la moglie per cui provava ancora dei sentimenti e che ha provato, invano, a riconquistare.

Prima di partire, Vittorio saluta il “suo” Paradiso e ne affida la gestione a Roberto (Filippo Scarafia) e Marcello (Pietro Masotti). Grazie all’aiuto dei suoi amici, lui e Matilde riescono ad allontanarsi senza farsi trovare dal Commissario giunto al grande magazzino per Matilde. Quindi, in aereo, rassicura la donna: Vittorio è convinto di aver fatto la scelta giusta.

Alessandro Tersigni tornerà ne Il Paradiso delle Signore?

Mai dire mai: lo stesso attore a La Vita in Diretta ha dichiarato che il suo non è un addio, ma una pausa di almeno una stagione. Se è quindi certo che non lo vedremo nella nona stagione (le cui riprese prenderanno il via a fine maggio), non è detto che il personaggio di Vittorio Conti non possa tornare nelle prossime stagioni.