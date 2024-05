Tra le prime conferme della prossima stagione tv, c’è Il Paradiso delle Signore 9: l’ufficializzazione del ritorno della soap opera tutta italiana che è ormai diventata un appuntamento fisso del day time pomeridiano di Raiuno è avvenuta a poche ore dalla messa in onda dell’ultima puntata dell’ottava stagione (la sesta in versione daily), che chiude un anno di ottimi risultati.

Gli ascolti de Il Paradiso delle Signore 8

Le foto de Il Paradiso delle Signore 8 Guarda le altre 39 fotografie → L’ottava stagione della serie tv (partita in prime time nelle prime due stagioni e poi trasformata in appuntamento quotidiano) ha infatti ottenuto nei pomeriggi feriali di Raiuno una media di oltre 1,7 milioni di telespettatori con il 19,4% di share (il periodo preso in considerazione va dall’11 settembre 2023 al 22 aprile 2024).

Ottimi anche i risultati ottenuti su RaiPlay, superando le 20,1 milioni di ore viste, con oltre 58,7 milioni di visualizzazioni (periodo: 11 settembre 2023 – 29 aprile 2024). Il Paradiso delle Signore è rimasto per tutta la stagione tra i contenuti più visti della piattaforma.

Il Paradiso delle Signore all’estero

Un formato, quello daily, che ha permesso alla serie di essere venduta con successo all’estero: ad oggi, Il Paradiso delle Signore è stato venduto in oltre settanta Paesi, tra cui Stati Uniti, America Latina, Spagna, Giappone, Filippine, Portogallo e Grecia, dove il remake della prima stagione daily ha realizzato ascolti superiori a quelli ottenuti dalle serie autoctone.

Il Paradiso delle Signore 9, chi ci sarà nel cast?

Sul fronte del cast, la produzione ci ha abituato a inserire di stagione in stagione nuovi personaggi, anche per dare vita a nuove storyline, che potrebbero prendere il posto di quelle in esaurimento. Con ogni probabilità, però, nella nona stagione dovremmo ritrovare i personaggi storici, come Vittorio (Alessandro Tersigni), Umberto (Roberto Farnesi), Adelaide (Vanessa Gravina), Matilde (Chiara Baschetti), Roberto (Filippo Scarafia), Salvatore (Emanuel Caserio) e Armando (Pietro Genuardi).

Il Paradiso delle Signore 9, quando in onda?

Le riprese della nuova stagione della soap cominceranno a fine maggio, come di consueto, e proseguiranno per tutta l’estate, in modo da arrivare a settembre con un buon numero di episodi già pronti alla messa in onda. Proprio per questo, Il Paradiso delle Signore 9 dovrebbe andare in onda dalla seconda settimana di settembre: la data di partenza, in attesa di conferme, potrebbe essere quella del 9 settembre 2024. Il numero di episodi, già confermato, sarà 160, per raccontare un arco narrativo che andrà dal 1965 al 1966.