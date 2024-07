E’ stato uno dei casi più chiacchierati dell’ultimo Festival di Sanremo. Non tanto per l’esibizione di John Travolta, poco riuscita per altro, nel “Ballo del qua qua” di Poweriana memoria, ma piuttosto per le calzature che il celebre attore americano indossava al Festival. Una chiara pubblicità occulta secondo la decisione resta pubblica oggi dall’Agcom. L’autorità ha comminato una multa di 206.580 euro alla Rai proprio per pubblicità occulta di quel marchio di scarpe.

La decisione dell’Agcom e la multa alla Rai da 206.580 euro

Ed ecco la nota dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativa alla decisione in oggetto:

La Commissione per i servizi e i prodotti dell’Agcom ha approvato una sanzione di euro 206.580,00, pari a venti volte il minimo edittale, alla Rai per la violazione delle disposizioni relative alla corretta segnalazione dei messaggi pubblicitari durante la 74ª edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo. La violazione accertata riguarda la pubblicità occulta di un noto marchio di scarpe nel corso dell’esibizione di John Travolta insieme ad Amadeus, conduttore del Festival. L’Autorità ha ritenuto di estrema gravità l’episodio, in quanto l’esposizione del prodotto è avvenuta nel corso del principale programma televisivo della Rai in termini di audience e durante l’esibizione di un ospite di chiara fama internazionale, con notevoli effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

La reiterazione del fatto

La determinazione della sanzione è dovuta anche al fatto che già nell’edizione precedente del Festival di Sanremo diretta da Amadeus, c’era stato un’episodio di questo tipo. Ricordiamo la citazione di Instagram insieme alla co-conduttrice del Festival di allora Chiara Ferragni. E’ arrivata quindi ora la sanzione di 206.580 euro relativa all’episodio “scarpe” dell’ultimo Festival.

Fonti Rai: trattenuto compenso a Travolta, si procederà ad azione di rivalsa

Nel frattempo da fonti Rai trapela che la multa dell’Agcom inflitta alla tv pubblica verrà pagata trattenendo il compenso dovuto a John Travolta e procedendo ad un’azione di rivalsa sulla multa stessa. Il compenso dell’attore era stato per altro fin da subito congelato dalla Rai come affermato dallo stesso Ad Roberto Sergio in audizione di Commissione parlamentare di Vigilanza, di cui riportiamo alcuni passaggi relativi al caso in questione:

«Dall’audit interno è emerso che né i dipendenti né i collaboratori esterni della Rai erano a conoscenza della volontà dell’attore di indossare le scarpe con il logo dell’azienda U-Power, poco noto al pubblico, non riconosciuto prima dell’ingresso, e il contratto stipulato con la società Divina Luna prevedeva espressamente il divieto di introdurre elementi di valenza pubblicitaria o promozionale se non da Rai autorizzato. L’’esibizione ha violato gli accordi, abbiamo avviato un’azione al tribunale civile di Roma, a carico di Divina Luna e di U-Power, per inadempimento contrattuale e violazione degli obblighi di correttezza, per il risarcimento danni anche reputazionali. Peraltro è stato sospeso il pagamento dell’intero compenso per la prestazione di Travolta».