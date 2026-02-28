Lite con Gianluca Grignani, Laura Pausini non si nasconde: “Il mio numero ce l’ha, mai cambiato. Lo sto ancora aspettando”

La polemica continua. Sanremo 2026 è noto anche per il sottotesto che alcune presenze regalano. In primis, la serata delle cover ha visto arrivare all’Ariston Gianluca Grignani. Atteso non per la versione riadattata di Falco a Metà, o meglio: non solo. Il punto doveva essere un altro: l’incontrò con Laura Pausini per chiarire una volta per tutte una polemica divenuta lite.

Tutto inizia con il brano La Mia Storia Tra Le Dita. Il pezzo di Grignani è stato inserito da Laura Pausini nel proprio album di cover, ma per il cantautore che ha cantato e scritto la canzone qualcosa non torna. Segue una battaglia social durata mesi, tra frecciatine e messa in campo dei rispettivi legali.

Gianluca Grignani e la lite con Laura Pausini

La vicenda, sul piano burocratico e dei diritti d’autore, si risolve ma non arriva ancora la pace fatta tra i due. Pausini rivela che ha provato a chiamare Grignani, ma non è mai arrivata alcuna risposta. Citando Gaia, cantante in gara a Sanremo, chiamo io o chiami tu. Il gelo prosegue, non chiama nessuno. Il momento propizio per fare la pace poteva e doveva essere Sanremo, quando Grignani – salendo sul palco – avrebbe incontrato la collega per cercare magari un sorriso o un abbraccio conclusivo alla querelle.

Non è arrivato né l’uno, né l’altro. C’è stata una frecciata in diretta: “Nei fiori che mi avete dato c’è anche il numero della Pausini dentro? – domanda Grignani – così la posso chiamare”. L’artista ha lasciato intendere che la collega e, a questo punto, ex amica non si è mai resa reperibile. Dove sta la verità? La domanda è stata posta da una cronista a Laura Pausini.

La risposta della cantante

La quale, molto tranquillamente, ha risposto: “Non so che dire, il mio numero ce l’ha. Non l’ho mai cambiato. Io sono qua, lo aspetto. Sono una cantante, canto canzoni nel miglior modo possibile”. Insomma, altro che pace fatta. Resta tutto in sospeso. Tra i due prosegue un silenzio assordante che traduce una tensione in grado di tagliare l’atmosfera. Grignani è già in altri luoghi, lo spettacolo deve continuare ma la polemica resta. Rimangono anche tanti sospesi che, a oggi, è impossibile sapere se saranno mai chiariti definitivamente.