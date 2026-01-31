Laura Pausini e Gianluca Grignani, Sanremo 2026 può fare da paciere: l’incontro televisivo in grado di cambiare la kermesse

Laura Pausini e Gianluca Grignani si incontreranno dal vivo a Sanremo 2026 dopo le polemiche che li hanno visti protagonisti in un’aspra diatriba legale negli scorsi mesi. Carlo Conti può fare da paciere.

Sanremo 2026 sembra una versione light di C’è Posta per Te. La serata delle cover vede, tra gli altri, Gianluca Grignani tornare sul palco dell’Ariston. L’artista canterà al fianco di Luchè. Il brano è Falco a Metà, ma la scena – almeno prima dell’inizio della kermesse canora – l’ha rubata una sola certezza e non è di natura musicale. Il cantautore incontrerà per la prima volta, dal vivo, Laura Pausini dopo le polemiche che hanno coinvolto entrambi gli artisti.

Prima di “aprire la busta”, citando Maria De Filippi, occorre fare un passo indietro e tornare alla scorsa estate. Laura Pausini, con ancora gli ombrelloni aperti sulle spiagge italiane, annuncia pubblicamente la cover del brano: La mia storia tra le dita, quella canzone è di Gianluca Grignani.

Gianluca Grignani ritroverà Laura Pausini

La cantautrice fa leva sull’amicizia tra i due, sulla stima che ha sempre avuto per il collega e sull’amore che ogni volta le suscita tale canzone. Al punto da volerla inserire nell’album “Io canto 2” che sarà disponibile a partire dal prossimo 6 febbraio 2026. Qualche giorno prima dell’inizio del Festival e in concomitanza con l’apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, dove Laura Pausini si esibirà.

Da questa operazione nacque una polemica importante, proseguita anche sui social: il cantautore accusa la collega di non aver chiesto l’adeguata autorizzazione per potersi esibire con quel pezzo, cambiandone addirittura una parte di testo. Sono giorni particolari, l’estate è ancora protagonista ma sulle spiagge e sui social non si parla d’altro. Grignani passa, quindi, dalle parole (anche sui social) ai fatti: diffida la collega dal pubblicare il brano. Contemporaneamente la canzone esce ma a eseguirla è un altro: Matteo Bocelli, in un featuring proprio con Gianluca Grignani.

La mia storia tra le dita, molto più di una cover

Allora la Warner Bros Music, che rappresenta Laura Pausini, passa all’attacco e spiega che aveva tutti i diritti per consentire l’avvio dell’operazione discografica con la cantautrice di Solarolo. La controversia – diventata poi una vera e propria diatriba legale – prosegue per diversi mesi. Addirittura ci sono state frecciatine da entrambe le parti, con Laura Pausini che affermava di aver chiarito ogni questione, mentre Grignani sembrava masticare amaro.

Discrepanze che proseguono sino a novembre scorso, quando viene annunciato un definitivo accordo fra le parti: “La controversia con gli autori Gianluca Grignani e Massimo Luca – spiega WB – si è risolta positivamente”. Il brano ha raggiunto nel tempo i 4,5 milioni di stream. Ci sono 4 versioni della medesima canzone, inclusa quella che vede l’autore del testo cantare con Matteo Bocelli. La versione spagnola eseguita da Laura Pausini, però, sembrerebbe rendere maggiormente per il mercato globale.

Le polemiche all’Ariston

Quel che, però, sembrerebbe essere stato risolto sulla carta – anche con l’aiuto della burocrazia – non avrebbe avuto riscontro nella quotidianità dei due artisti. Secondo indiscrezioni, i due non si parlerebbero da diverso tempo: Laura Pausini ha provato a tendere una mano, spiegando che il suo lavoro si basa sempre sul rispetto reciproco e non aveva intenzione di creare alcun tipo di diatriba. Grignani non si è espresso in merito.

La questione, dunque, è chiusa solo sul piano giuridico: un accordo arrivato dopo un’aspra diatriba legale che, però, non ha visto ancora un chiarimento faccia a faccia. Qui scatta l’operazione Carlo Conti: avere Grignani all’Ariston, annunciato proprio da Laura Pausini nella serata delle cover, sarà l’occasione per un incontro dal vivo atteso da troppo tempo. Ecco perché il Festival di Sanremo 2026, oltre al glamour e alla musica, lascia spazio anche ai sentimenti con un paio di vicende che animano il dibattito extra canoro.

Tenco riporta Morgan a Sanremo

I dissapori del passato, per Pausini e Grignani, potrebbero risolversi in un abbraccio oppure culminare in un’ulteriore nota stonata. Il conto alla rovescia per scoprirlo è cominciato. L’appuntamento è per il prossimo 27 febbraio 2026. Serata in cui anche Morgan, che accompagnerà Chiello nell’esecuzione della cover “Mi sono innamorato di te” alla memoria di Luigi Tenco, ritroverà il Teatro Ariston dopo il precedente con Bugo. L’importante, per lui e per il pubblico, è che le brutte intenzioni e la maleducazione – stavolta – non facciano da padrone ma trionfi la concordia accompagnata da buona musica.