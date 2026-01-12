Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia la co-conduttrice: Laura Pausini lo affiancherà sul palco dell’Ariston

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia la co-conduttrice: Laura Pausini sarà al fianco del Direttore Artistico per tutte e 5 le serate della kermesse canora.

Carlo Conti lo aveva detto e lo ha fatto. Durante il TG1 delle 20.00 ha annunciato chi lo affiancherà in questa edizione del Festival di Sanremo. Il 2026 per il presentatore toscano sarà l’ultimo da Direttore Artistico della kermesse canora, poi passa la mano. I nomi sul tavolo per il prossimo anno sono già diversi, anche qualche presenza femminile in lista, ma prima c’è da portare a casa l’edizione 2026. Le premesse non sono state confortanti, per quanto riguarda il pubblico.

La platea televisiva, infatti, non ha apprezzato il cast di cantanti in gara annunciato dallo stesso Conti. Il presentatore si è difeso affermando che anche lo scorso anno non era piaciuto il suo assetto, ma poi il successo di Lucio Corsi e Olly hanno cambiato le carte in tavola e i gusti delle persone si sono adeguati. Tutto è concesso, in questa rivoluzione catodica e canora. Il piano sulla tabella di marcia è chiaro: le conduttrici del PrimaFestival sono state rivelate settimane fa, la conduzione del DopoFestival è affidata a Nicola Savino che può contare anche su validissimi collaboratori tra cui Aurora Leone dei The Jackal.

Sanremo 2026, Carlo Conti e l’annuncio al TG1

I quali faranno sicuramente qualche incursione all’Ariston. Gazzoli, che ha condotto Sanremo Giovani, affiancherà Carlo Conti nella serata delle nuove proposte e chiuderà un cerchio iniziato alcuni mesi fa. Ora manca soltanto l’annuncio più atteso: Conti ha volutamente aspettato prima di mettere in ordine le molteplici indiscrezioni giunte al proprio orecchio in questi mesi.

La co-conduzione di Sanremo resta un argomento delicato, specialmente nell’anno in cui dovranno essere ricordati Pippo Baudo e Peppe Vessicchio, entrambi passati a miglior vita nel 2025. Senza contare Ornella Vanoni, una donna che con Sanremo – e la musica italiana – ha sempre avuto un legame speciale.

Chi sarà la co-conduttrice della kermesse

I tempi, tuttavia, sono maturi per sciogliere anche quest’ultima riserva. Occorre capire se, come specificato in precedenza, ogni serata avrà una co-conduzione diversa. La possibilità di rivedere questo schema, che aveva funzionato anche ai tempi di Amadeus, nel corso del suo ultimo Sanremo, è concreta ma non confermata.

Ora è tutto in mano a Conti che può solamente mettere insieme i tasselli e concludere anche una serie di rumors che avrebbero imputato a tale attesa alcuni problemi riguardanti il cachet delle aspiranti co-conduttrici della kermesse. Indiscrezioni che condiscono il limbo in cui gli appassionati (e anche parte degli addetti ai lavori) sono rimasti finora.

L’annuncio ufficiale

La co-conduzione del prossimo Festival di Sanremo è affidata a Laura Pausini. La nota cantante affiancherà Carlo Conti per tutte e 5 le serate della kermesse canora. Il Direttore Artistico fa dietrofront rispetto alle indiscrezioni dei giorni scorsi. Ci sarà un solo tipo di co-conduzione più i super-ospiti e qualche altra incursione eccellente. Le prime parole della cantante sono state: “Per me è una grande emozione tornare su quel palco, ma dovrò anche essere imparziale nonostante in gara ci saranno tante mie conoscenze”.

Conti chiude il collegamento con una battuta: “Le ho cantato la solitudine per una settimana di fila e lei si è convinta a venire, ma sul palco dell’Ariston riuscirò anche a farla esibire”. Non mancheranno, dunque, esibizioni e medley fuori programma. L’ultimo Sanremo da Direttore Artistico di Carlo Conti comincia a delinearsi anche sul piano delle presenze illustri.