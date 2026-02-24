Carlo Conti e Laura Pausini, conduzione d’oro: il cachet per le 5 serate di Sanremo 2026

Quanto percepiscono i protagonisti del Festival di Sanremo 2026? Le stime sui compensi di conduttori, co-conduttori e cantanti, tra curiosità e numeri delle passate edizioni.

La domanda che ogni anno incuriosisce fan e addetti ai lavori riguarda i compensi dei protagonisti sul palco dell’Ariston: quanto guadagnano davvero conduttori, co-conduttori e artisti in gara?

Pur non essendo disponibili dati ufficiali da parte della Rai, è possibile ricostruire, attraverso stime di settore e confronti con le precedenti edizioni, un quadro realistico dei potenziali cachet dei principali protagonisti del Festival.

Carlo Conti e Laura Pausini, i possibili incassi

Al vertice della piramide retributiva si colloca il conduttore e direttore artistico, ruolo che richiede mesi di preparazione, prove, incontri con regia e ospiti, e una visibilità nazionale senza paragoni. Per Sanremo 2026, Carlo Conti, confermato alla guida della manifestazione, potrebbe percepire un compenso stimato tra 500.000 e 600.000 euro per l’intera durata del Festival, una cifra in linea con quella dei suoi predecessori.

Accanto a lui, una novità di rilievo è la partecipazione di Laura Pausini come co-conduttrice fissa per tutte e cinque le serate. Non esistono dichiarazioni ufficiali sul suo cachet, ma considerando l’impegno costante e il prestigio internazionale della cantante, è lecito ipotizzare cifre comparabili a quelle percepite da ospiti fissi di alto profilo nelle passate edizioni.

Per i co-conduttori che si alternano durante le serate, tra attori, showgirl e volti noti invitati per singole apparizioni, le stime parlano di circa 25.000 euro a serata.

E i cantanti in gara cosa percepiscono?

La situazione cambia per i cantanti in gara. Per i Big non è previsto un vero e proprio cachet: ricevono rimborsi spese pensati per coprire trasporto, alloggio, tecnici e stylist, stimati attorno ai 75.000 euro per l’intera settimana. Per le band o formazioni numerose possono essere previsti bonus aggiuntivi legati ai costi extra sostenuti. In questo contesto, il vero valore economico per un artista non sta nel rimborso diretto, ma nella visibilità mediatica, nelle opportunità di vendita e nei diritti derivanti dall’esposizione sul palco dell’Ariston.

Anche i superospiti, che spesso sono nomi di richiamo nazionale o internazionale, godono di compensi variabili: secondo le stime di settore, possono arrivare a percepire tra 50.000 e 100.000 euro per apparizione. La presenza di star globali serve a spettacolarizzare alcune serate e a catturare l’attenzione del pubblico, giustificando cachet più elevati.