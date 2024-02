John Travolta a Sanremo non è una novità: non solo è stato all’Ariston ma è stato più volte ospite della Tv italiana (e due volte dalla De Filippi)

John Travolta torna a Sanremo 18 anni dopo il suo primo Festival: correva l’anno 2006 quando Giorgio Panariello e Victoria Cabello presentarono il 56esimo Festival della Canzone Italiana, in una edizione criticatissima per la scenografia, per i fiori mancanti, per la conduzione e per gli ospiti. Per l’appunto. Ma il ballerino/star di origine italiana era stato anche ospite di Fiorello nel suo show del sabato sera un paio di anni prima: questa sera, dunque, il passato ‘si allinea’ per combinare Travolta a Sanremo con Fiorello.

Cosa farà Travolta a Sanremo 2024 con Fiorello?

In conferenza stampa in Direttore Artistico e conduttore Amadeus ha giurato di non sapere cosa succederà (a casa sua…), ma ha anche detto che Fiorello ha le idee chiare, e condivise con l’entourage dell’attore. Come lo showman siciliano ha più volte ripetuto in questi giorni, Travolta in Italia ha ballato tutto (da Grease a Stayin’ Alive de La Febbre del Sabato Sera a You Never Can Tell in Pulp Fiction) e ha fatto di tutto, ma potrebbe ancora fare qualcosa che potrebbe rovinargli la carriera. “Ha origini italiane, magari anche la sua fine sarà qui in Italia” ha ripetuto più volte Fiorello.

Considerato che il padre di Travolta era di Godrano, ora parte della città metropolitana di Palermo, e Fiorello viene da Augusta, le comuni origini siciliane potrebbero portare a un’esibizione su un canto/ballo popolare tipico. Un po’ come successo ieri notte a Viva Rai 2! Viva Sanremo! con Il Volo, chiamato a cantare Tirichitolla… Chissà che non si cucini qualche specialità tipica. Lo vedremo intorno alle 23, stando alla costruzione ‘tipica’ della scaletta festivaliera.

John Travolta e il precedente con Fiorello a Stasera pago io

Il primo incontro tra Travolta e Fiorello c’è stato 20 anni fa, esattamente nel 2004 in occasione di una puntata di Stasera pago io. La qualità della clip è quella che è, ma resta un documento dell’epoca… Travolta insegnò a Fiorello i passi base di Grease, cantarono insieme, finsero di recitare in una scena d’azione e andò, come spesso accade, a ca**eggio.

John Travolta con Maria De Filippi a C’è Posta per Te nel 2005

Sul fronte Mediaset, Travolta fu ospite di Maria De Filippi in una puntata di C’è Posta per Te del novembre 2005: in quell’occasione si ripetè l’iconico ballo di Pulp Fiction con la De Filippi in versione Uma Thurman.

John Travolta a Sanremo 2006: il massaggio con la Cabello

La seconda volta di Travolta, almeno nel Terzo Millennio, in Rai fu quella a Sanremo 2006: la sua ospitata viene ricordata per il massaggio ai piedi della Cabello da parte del comandante Travolta (la storia della sua licenza di volo, della passione per il pilotaggio, del jet privato è cosa nota) accompagnata da un’intervista non memorabile e rimasta nella storia come uno dei momenti più ‘cringe’ della storia del Festival. Rai Teche ci permette di rivederla, per prepararci spiritualmente…

John Travolta con Bonolis nel 2017

Nel 2017 Travolta fu ospite di Paolo Bonolis per Music: anche qui si ballò Stayin’ Alive prima di un’intervista. E per il momento Grease, nel ruolo di Sandy c’era Lorella Cuccarini.

Travolta ad Amici 18

Altra presenza nella terra degli avi si registra nel 2019, quando Travolta partecipò come ospite e giudice di una puntata del Serale di Amici 18. In quell’occasione Travolta ballò con due concorrenti e si esibì con Rudy Zerbi e Stash dei The Kolors.

Si torna sempre dove, evidentemente, si sta bene…