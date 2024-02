La terza conferenza stampa di Sanremo 2024, quella di mercoledì 7 febbraio, è la prima a Festival davvero iniziato: il quinto Sanremo di Amadeus ha avuto i primi suoi verdetti Auditel, ha fatto sentire al pubblico le sue 30 (t-r-e-n-t-a) canzoni, ha mostrato le preferenze della Stampa cartacea-tv-web con la prima Top Five svelata alle 2 di notte, ha confermato il tipo di show che Amadeus e Fiorello hanno voluto per il Festival negli scorsi 5 anni. Attesa la suddivisione dei 30 cantanti per le due serate di oggi e domani: seguiamo, come sempre, la conferenza in diretta a partire dalle 12:00, minuto più, minuto meno: ormai siamo già nel pieno del fuso orario sanremese.

Di che si parla nella Terza Conferenza Stampa di Sanremo 2024?

Oltre agli ascolti, alla classifica, allo show, alle canzoni e alla durata comunque monstre della serata, terranno probabilmente banco nella conferenza stampa anche il messaggio di pace di Dargen D’Amico, il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, le uscite di Fiorello e il suo after-late-late-late-show e la performance da conduttore di Marco Mengoni. Oggi però è il giorno di Giorgia, al suo debutto come co-conduttrice e sul palco anche per celebrare i primi 30 anni di “E poi”.

Al bancone dei relatori, quindi, ci aspettiamo i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale (che saranno di certo contenti di aver visto Corso Matteotti pieno fino alle 3 del mattino, quando Fiorello ha cantato a squarciagola con Il Volo), Marcello Ciannamea e Federica Lentini, rispettivamente Direttore e Vicedirettore dell’Intrattenimento Prime Time, il direttore artistico e conduttore Amadeus e la co-conduttrice della seconda serata, Giorgia.

La seconda serata di Sanremo 2024: è il giorno di Mare Fuori

In attesa della conferenza stampa, ricordiamo cosa è previsto per questa sera: come detto, si esibiscono 15 cantanti, con gli altri 15 in veste di Presenter; votano la Giuria Radio e il Televoto con un peso del 50% a testa. Ospite Giovanni Allevi, che torna su un palco dopo il lungo ricovero, e tante star delle fiction Rai, da Leo Gassmann che presenta Califano al cast di Mare Fuori 4.