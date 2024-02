Marco Mengoni conduce con Amadeus la Prima Serata di Sanremo 2024, ma in quanto vincitore in carica canterà la sua “Due Vite” in apertura…

Marco Mengoni ha regalato una performance straordinaria nella sua conferenza stampa da conduttore di Sanremo 2024: ha parlato apertamente del lavoro che sta facendo con se stesso per gestire la sua fragilità, ha parlato di salute mentale, ha regalato sorrisi, ha intonato per primo “Bella Ciao” su invito di Enrico Lucci, ha mostrato la sua agitazione mascherandola con le ‘vocine’ che fa quando è imbarazzato, ha fatto qualche papera leggendo l’ordine di uscita dei 30 artisti in gara questa sera, ha confessato di avere Anna Marchesini come sua musa ispiratrice in questa inedita avventura Sanremese. Ha mostrato se stesso, quello che vuol fare anche sul palco dell’Ariston come co-conduttore.

Ha anche accennato a qualcosa di quel che vedremo questa sera sul palco dell’Ariston: di certo presenterà con voce impostata gli artisti, le canzoni e i direttori d’orchestra, probabilmente imiterà Amadeus, si divertirà e seguirà il ‘flow’ della serata. E canterà, lasciando anche spazio a delle performance ideate col suo team tra musica e parole, almeno stando a quel che è dato capire.

Sanremo 2024, Marco Mengoni canta Due Vite

Come ormai tradizione, e in qualità di vincitore dell’edizione precedente, Mengoni aprirà il Festival 2024 cantando Due Vite. In conferenza stampa ha parlato di una esibizione ‘lunare’ per la sua Due Vite e il pensiero è corso subito alla performance offerta all’Eurovision Song Contest 2023, lo scorso maggio in quel di Liverpool (che ha ospitato l’evento al posto dell’Ucraina, vincitrice nel 2022 ma in guerra). In quell’occasione, la messa in scena contemplò una grande luna sullo sfondo, delle scale a mo’ di eterno ritorno e un tappeto elastico che fu la base per la performance dei francesi Yoann Bourgeois e di Vivien Youlou, due artisti che hanno collaborato con diversi cantanti internazionali.

Chissà se vedremo quella performance, in tutto e per tutto, se resisterà solo la scenografia o se per l’occasione ci sarà altro, visto che il palco dell’Ariston non è poi così grande. L’appuntamento è per questa sera, martedì 6 febbraio, a inizio serata (prima o dopo la Fanfara dei Carabinieri lo scopriremo più tardi): intanto vi rimandiamo alla scaletta della Prima Serata di Sanremo 2024.