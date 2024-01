La scaletta di Sanremo 2024 serata per serata

Cinque serate, cinque scalette per Sanremo 2024: il quinto Festival consecutivo da conduttore e direttore artistico per Amadeus ha assunto la sua forma. Vediamo, dunque, come si svolgerà Sanremo 2024 serata per serata, partendo dal regolamento ufficiale – e dalle sue variazioni dell’ultimo minuto – e dai tanti annunci fatti da Amadeus in questi mesi, a qualsiasi ora del giorno.

Prima serata, scaletta di martedì 6 febbraio

Si esibiscono tutti i 30 (trenta) artisti in gara, numero che comprende anche i promossi da Sanremo Giovani. Le canzoni saranno votate solo dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e saranno comunicati solo i primi 5 classificati.

Co-conduttore: Marco Mengoni.

Ospite Costa Crociere: Tedua

Seconda serata, scaletta di mercoledì 7 febbraio

Presentate solo 15 delle canzoni in gara: votano solo il Televoto e dalla Giuria delle Radio, con un peso del 50% ciascuno. Viene presentata solo la classifica delle prime 5 posizioni.

Co-conduttrice: Giorgia. Con omaggio per i 30 anni di “E poi”.

Ospite: Giovanni Allevi.

Ospite Costa Crociere: Bob Sinclar.

Terza serata, scaletta di giovedì 8 febbraio

Si presentano le altre 15 canzoni in gara: votano solo il Televoto e dalla Giuria delle Radio, con un peso del 50% ciascuno. Anche in questo caso viene presentata solo la classifica delle prime 5 posizioni.

Co-conduttrice: Teresa Mannino.

Ospiti: Russell Crowe, con la sua band, Eros Ramazzotti per i 40 anni di “Terra Promessa”.

Ospite Costa Crociere: Bresh.

Quarta serata, scaletta di venerdì 9 febbraio

Serata Cover, con gli artisti in gara che DEVONO duettare con un ospite nazionale o internazionale – da loro individuato in accordo con il Direttore Artistico e con Rai – a meno che in gara non ci siano già due o più artisti uniti in un ‘team artistico’. Possono essere scelte canzoni italiane o straniere – individuate dagli artisti in accordo con il Direttore Artistico e con Rai – pubblicate entro la data del 31 dicembre 2023 compresa. Gli Artisti possono scegliere un proprio brano o un medley.

Le 30 cover sono votate da tutte e tre le giurie, ovvero dal pubblico tramite Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio con un peso del 34% per il Televoto e del 33% per le altre due giurie. Saranno comunicate al pubblico le canzoni/Artisti nelle prime 5 posizioni e il più votato sarà decretato “vincitore della serata”.

QUI TUTTA LA LISTA DEI DUETTI E DELLE COVER

Co-conduttrice: Lorella Cuccarini.

Ospite Costa Crociere: Gigi d’Agostino.

Quinta serata, scaletta della finale di sabato 10 febbraio

Nella finalissima si ricantano tutte le 26 30 canzoni in gara, votate solo dal Televoto. Sarà comunicata al pubblico la classifica generale delle 26 canzoni dopo la Quarta serata e al termine della quinta serata verrà elaborata una nuova classifica generale delle 26 30 canzoni, anche se al pubblico sarà presentato solo il ‘Podio a 5’ che si giocherà la vitttoria.

A questo punto si azzerano i voti precedenti e si ripropongono le prime 5 canzoni classificate per essere votate di nuovo da tutte e tre le giurie con un peso del 34% per il Televoto e del 33% per le altre giurie.

La canzone con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione vince Sanremo 2024.

Co-conduttore: Fiorello.

Ospiti: Roberto Bolle, Gigliola Cinquetti per i 60 anni di “Non ho l’età (per amarti)”.

Ospite Costa Crociere: Tedua.