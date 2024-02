In tanti, tra gli addetti ai lavori, si chiedevano se Mare Fuori 4 avrebbe ottenuto lo stesso successi di visualizzazioni su RaiPlay ottenuto l’anno scorso. La risposta non è tardata a arrivare, e già nelle prime ore dalla diffusione della prima parte della quarta stagione i numeri sono davvero alti.

Dalla mezzanotte di oggi, giovedì 1° febbraio 2024, Mare Fuori 4 è online su RaiPlay con i primi sei episodi su dodici. Un’operazione di pre-broadcasting che replica quanto già fatto nel 2023: la serie, infatti, andrà in onda su Raidue da mercoledì 14 febbraio.

Sono bastate due ore per stabilire che sì, Mare Fuori 4 è già un successo: dalle 00:00 alle 02:00 le visualizzazioni degli episodi sono state 1.136.202, facendo aumentare del 118% i numeri relativi alla stessa fascia orario dell’anno scorso. Anche il tempo speso sulla piattaforma ha fatto segnare un incremento dell’88%.

Dei sei episodi disponibili, il primo (“Nel nome dell’amore”) ha registrato 848.956 visualizzazioni per 21.189.410 milioni di minuti di tempo speso, con incrementi rispettivamente del 165% e del 140% in termini di visualizzazioni e tempo speso rispetto al primo episodio della terza stagione.

“Si tratta della reazione al lancio della nuova stagione e delle prime due ore di pubblicazione”, afferma Fabrizio Angelini, amministratore delegato di Sensemakers, “ma dopo l’enorme successo dello scorso anno era difficile aspettarsi degli incrementi di questa portata. Si tratta però dell’ulteriore conferma che la fruizione dei contenuti televisivi sulle piattaforme digitali si sta affermando sempre con maggiore forza”.

Questi, lo ripetiamo, sono i numeri relativi alle prime due ore, in piena notte, di disponibilità della serie. Prevedibile, quindi, che nelle prossime ore e nei prossimi giorni i numeri delle visualizzazioni della prima parte della serie prodotta da Picomedia e Rai Fiction siano destinati ad aumentare ed a battere nuovi record.

“Il grande successo del debutto della quarta stagione di Mare Fuori su RaiPlay conferma la straordinaria capacità della Rai di narrare il nostro tempo, affrontando – come in un Romanzo di formazione contemporaneo – temi di grande valore sociale e civile. Per questo, il nostro grazie va a tutti coloro che, a partire da Maria Pia Ammirati e Rai Fiction, con grande passione hanno realizzato un’altra grande pagina di Servizio Pubblico”. Queste le parole dell’Amministratore Delegato Rai Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi commentano i primi dati sulla quarta stagione di Mare Fuori, su cui Ammirati aggiunge: “questa serie continua a sorprenderci per la capacità di rinnovarsi e rilanciare la sua forza d’attrazione rispetto al pubblico, quello dei giovani in particolare che si riconoscono in un racconto fortemente realistico che, in coerenza con lo spirito del servizio pubblico, colpisce per l’autenticità dei sentimenti con cui descrive il delicato passaggio all’età adulta nella condizione estrema del carcere minorile”.

Le foto di Mare Fuori 4 Guarda le altre 49 fotografie → Inevitabile, dunque, che il cast della quarta stagione della serie vada a Sanremo 2024: come avvenuto l’anno scorso, i ragazzi e le ragazze della serie saliranno dunque sul palco dell’Ariston per promuovere i nuovi episodi (gli ultimi sei saranno online dal 14 febbraio). Quest’anno, inoltre, avranno anche una di loro in gara: Clara Soccini, inteprete di Crazy J e vincitrice di Sanremo Giovani, è tra i Big in gara con “Diamanti grezzi”.