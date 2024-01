Contrattualizzate con Rai altre due stagioni di Mare Fuori (oltre la quarta in arrivo): “Ci saranno storie bellissime” afferma l’AD Picomedia

Per gli amanti di Mare Fuori c’è più di una buona notizia in arrivo direttamente dalla conferenza stampa di presentazione della quarta stagione della fortunata serie Rai (in arrivo a febbraio, prima su Rai Play e poi su Rai 2).

Parliamo al plurale per un motivo, poiché Roberto Sessa (amministratore delegato di Picomedia) ha annunciato che la quinta e sesta stagione di Mare Fuori sono già in cassaforte, quindi nessun dubbio sulla loro realizzazione: “Stiamo lavorando sulla quinta stagione, con un nuovo gruppo di scrittura – afferma – Ci saranno storie bellissime”.

Per la fiction, dunque, un ulteriore conferma di altre due stagioni (già contrattualizzate con Rai) ed un’affermazione negli assi della rosa dell’offerta di Rai Fiction. Tra le dichiarazioni di Sessa, spicca anche un appello ai giovani attori che stanno lavorando attorno al successo di Mare Fuori: “Ai ragazzi dico che sono molto contento delle esperienze che stanno facendo, come il musical, che è molto faticoso. Studiate e lavorate, le vie semplici non pagano mai”.

Altrettanto importanti sono le parole del regista Ivan Silvestrini: “Era una sfida: ero felice della terza stagione, ma avevamo perso dei pilastri della saga. Mi chiedevo se saremmo riusciti a tenere la qualità che ci aspettiamo tutti. Penso che il lavoro di tutti, dalla scrittura all’interpretazione e messa in scena, ha reso questa stagione ancora più speciale, che guarda oltre le sbarre del carcere e che offre una prospettiva a questi ragazzi”.

Sfida che, a questo punto, dovrà essere rinnovata.