Mare Fuori 4, parte 2 con sorpresa. Dopo l’uscita (con risultati record) dei primi sei episodi della quarta stagione di Mare Fuori avvenuta il 1° febbraio scorso, come promesso da mercoledì 14 febbraio 2024 in esclusiva su RaiPlay esce la seconda parte della stagione, proprio nel giorno in cui la serie tv debutta in tv, su Raidue. Ma a poche ore dal rilascio dei nuovi episodi, ecco la sorpresa che ha spiazzato i fan.

Mare Fuori 4, due episodi extra

Le foto di Mare Fuori 4 Guarda le altre 49 fotografie → Gli episodi rimanenti della quarta stagione non sono sei, come precedentemente annunciato, ma otto. La produzione ha infatti realizzati due episodi extra, che si aggiungono così a quelli ordinari e che portano Mare Fuori 4 ad essere composto da 14 episodi e non da 12 come le precedenti stagioni.

Questo allungamento a sorpresa della stagione vuol dire anche che in tv la serie avrà una settimana in più di messa in onda, per un totale di sette prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione di Mare Fuori 4 andrà in onda il 27 marzo.

Il regista Silvestrini: “È il film che non abbiamo fatto”

A spiegare il regalo dei due episodi in più è il regista della serie, Ivan Silverstrini, che su Instagram ha pubblicato un video in cui ha annunciato la sorpresa:

“Volevamo fare un film di Mare Fuori dopo questa stagione, ma siccome la priorità è sempre quella di riuscire a uscire con una stagione ogni dodici mesi, quest’anno non ce l’abbiamo fatta, è stato rimandato. Però, in un certo senso, l’abbiamo fatto lo stesso. Questo film, questi 100 minuti in più, usciranno stanotte stessa. Questa stagione avrà due episodi in più, che in qualche modo rappresentano quello che almeno io avrei voluto fare per celebrare questo quarto anno di Mare Fuori. Sono una specie di gigantesca puntata speciale che vi volevamo regalare e che contiene tutto ciò che avete aspettato e temuto, forse. Però, sarà un momento memorabile, sicuramente”.

Ovviamente Silvestrini non preannuncia nulla su questi due episodi finali, che però evidentemente potrebbero portare a dei colpi di scena riguardanti alcuni dei personaggi più amati della serie. Di certo, sarà un finale che lascerà alcune porte aperte, visto che la serie è già stata rinnovata.

Quando esce Mare Fuori 5?

In conferenza stampa, Roberto Sessa di Picomedia aveva annunciato che Mare Fuori era stato rinnovato per una quinta e sesta stagione e che gli sceneggiatori erano già al lavoro sui nuovi episodi. Considerato che la serie ha la peculiarità di uscire con una stagione all’anno, Mare Fuori 5 dovrebbe essere disponibile già nei primi mesi del 2025, molto probabilmente con la stessa modalità utilizzata da due anni a questa parte, ovvero prima su RaiPlay e poi su Raidue.