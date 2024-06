Oggi hanno avuto inizio le riprese della quinta stagione di Mare Fuori, la serie tv di successo di RaiPlay (disponibile anche su Netflix) prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Picomedia.

Tra le novità di questa nuova stagione, iniziamo dalla regia che sarà firmata da Ludovico Di Martino che prenderà quindi il posto di Ivan Silvestrini, regista dalla seconda alla quarta stagione. Ludovico Di Martino, per quanto riguarda la serie, è noto per aver diretto la terza stagione di Skam Italia; al cinema, invece, Di Martino ha diretto i film Il nostro ultimo, La belva e I viaggiatori.

Per quanto riguarda i nuovi personaggi e i nuovi attori, il cast si arricchirà della presenza di Francesco Luciani e Francesco Di Tullio, che interpreteranno due criminali arrivati dal Nord, di Rebecca Mogavero ed Elisa Tonelli, nei panni di due amiche inseparabili e “partner in crime”, e di Alfonso Capuozzo e Manuele Velo, che in questa stagione rappresenteranno le due diverse anime di Napoli, quella della strada e quella dei quartieri più benestanti.

Confermata, inoltre, la presenza di volti noti ai fan della serie come Carmine Recano, nei panni di Massimo Esposito, Lucrezia Guidone, nel ruolo di Sofia Durante, Maria Esposito, nei panni di Rosa Ricci, Giovanna Sannino, nel ruolo di Carmela Valestro, e Vincenzo Ferrera, che interpreta il personaggio di Beppe Romano.

Novità da segnalare anche per quanto concerne il team di scrittura, con l’head writer Maurizio Careddu che firma le puntate insieme agli sceneggiatori Luca Monesi, Angelo Petrella (già presente nelle precedenti stagioni), Sara Cavosi ed Elena Tramonti.

Nel descrivere questa quinta stagione, Roberto Sessa di Picomedia ha parlato di una sorta di reboot:

La serie 5 nel gergo della serialità televisiva è il classico “reboot”. Ovvero la storia ci dà la possibilità di introdurre diversi nuovi personaggi che diventeranno, insieme ai protagonisti già affermati, le icone delle prossime stagioni. Diamo il benvenuto a sei di loro nella famiglia di Mare Fuori e gli auguriamo un grande percorso umano e professionale.