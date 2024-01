Con la terza stagione è definitivamente esploso, diventando un fenomeno mediatico senza precedenti per la Rai e soprattutto per RaiPlay. Ora, Mare Fuori 4 prova a bissare il successo dell’anno scorso, proponendo al pubblico nella distribuzione con la stessa formula: uscita prima sulla piattaforma ed in un secondo momento su Rai 2. Non cambia neanche il contenuto, con le storie dei ragazze e delle ragazze dell’Ipm di Napoli al centro di un racconto in cui amore, seconde possibilità e dramma si intrecciano regalando ai fan scene che già si preannunciano strappalacrime. Curiosi di saperne di più? Siete nel posto giusto: proseguite nella lettura!

Quando esce Mare Fuori 4?

I primi sei episodi della quarta stagione escono su RaiPlay giovedì 1° febbraio 2024, mentre i restanti sei escono mercoledì 14 febbraio. Sempre il 14 febbraio la serie tv debutta in tv, su Rai 2, alle 21:20.

A che ora esce Mare Fuori 4?

RaiPlay dovrebbe mettere a disposizione i nuovi episodi della serie a partire dalla mezzanotte del giorno annunciato, quindi alla mezzanotte del 1° febbraio per i primi sei episodi e del 14 febbraio per gli altri sei.

Mare Fuori 4, anticipazioni trama

Le foto di Mare Fuori 4 Guarda le altre 49 fotografie → Nella quarta stagione i protagonisti della serie si trovano metaforicamente a navigare in mare aperto. Rosa (Maria Esposito), Carmine (Massimiliano Caiazzo), Mimmo (Alessandro Orrei), Kubra (Kyshan Clare Wilson), Dobermann (Salahudin Tijani Imrana), Cucciolo (Francesco Panarella) e Micciarella (Giuseppe Pirozzi) vivono tutti la consapevolezza di non essere più attaccati all’àncora salvifica della famiglia.

Sono soli, spinti dalla corrente verso il largo. Ora devono vincere ogni giorno le loro più intime paure per affrontare la vita. Al loro fianco non c’è più l’amore incondizionato della famiglia, ma quello degli amici con cui scelgono di navigare.

A contrastare questo racconto ci sono Pino (Ar Tem), Edoardo (Matteo Paolillo), Cardiotrap (Domenico Cuomo), Giulia (Clara Soccini) e Silvia (Clotilde Esposito) che nel bene e nel male vivono ancora il peso dei legami familiari capaci di condizionare la loro vita.

È il momento di crescere e questo significa capire chi si vuole diventare e cosa si desidera essere. Ormai la maggior parte dei detenuti è maggiorenne. Il cambiamento è inevitabile, ma la crescita personale è una scelta che richiede coraggio.

Bisogna decidere in che modo e verso dove orientare la propria vita, il proprio viaggio. Chi non lo fa permette ad altri di farlo per lui. La libertà non è solo fuori dal carcere, è anche una conquista interiore dettata dal coraggio di scegliere.

La durezza della nuova direttrice Sofia Durante (Lucrezia Guidone) forza i ragazzi a una scelta necessaria: ribellarsi per la propria autodeterminazione. Lo scontro fra il mondo degli adulti e quello dei ragazzi è inevitabile per capire chi si è, chi si vuole diventare e trovare la voce per dirlo.

Mare Fuori 4, cast

Il cast della serie conferma gran parte degli attori e delle attrici visti nella terza stagione, ma non mancano le new entry.

Massimiliano Caiazzo è Carmine Di Salvo;

è Carmine Di Salvo; Maria Esposito è Rosa Ricci;

è Rosa Ricci; Matteo Paolillo è Edoardo Conte;

è Edoardo Conte; Lucrezia Guidone è Sofia Durante;

è Sofia Durante; Carmine Recano è Massimo Valenti;

è Massimo Valenti; Vincenzo Ferrera è Beppe;

è Beppe; Artem è Pino O’ Pazzo;

è Pino O’ Pazzo; Domenico Cuomo è Gianni Cardiotrap;

è Gianni Cardiotrap; Francesco Panarella è Luigi Di Meo, detto Cucciolo;

è Luigi Di Meo, detto Cucciolo; Giuseppe Pirozzi è Raffaele Di Meo, detto Micciarella;

è Raffaele Di Meo, detto Micciarella; Salahudin Tijani Imrana è Diego, detto Dobermann;

Imrana è Diego, detto Dobermann; Antonio D’Aquino è Milos;

è Milos; Alessandro Orrei è Mimmo;

è Mimmo; Giacomo Giorgio è Ciro Ricci;

è Ciro Ricci; Clotilde Esposito è Silvia;

è Silvia; Kyshan Wilson è Kubra;

è Kubra; Clara Soccini è Crazy J;

è Crazy J; Antonio De Matteo è Lino;

è Lino; Agostino Chiummariello è Gennaro;

è Gennaro; Carmen Pommella è Nunzia;

è Nunzia; Gennaro Della Volpe/Raiz è Don Salvatore;

è Don Salvatore; Antonia Truppo è Maria Ricci;

è Maria Ricci; Desirée Popper è Consuelo;

è Consuelo; Giuseppe Tantillo è Alfredo D’Angelo.

Nuovi personaggi

Luca Varone è Angelo;

è Angelo; Yeva Sai è Alina;

è Alina; Tea Falco è Loredana.

Chi non ci sarà nella 4 stagione di Mare Fuori?

Le uscite di scena più eccellenti riguardano i personaggi di Filippo, Naditza e Paola, interpretati rispettivamente da Nicolas Maupas, Valentina Romani e Carolina Crescentini. Il personaggio di Filippo, come scoperto nella terza stagione, è stato trasferito a Milano; Nadtiza lascia Filippo per evitare che si metta ancora nei guai mentre Paola viene sollevata dal suo incarico di direttrice dopo il suicidio di Viola (Serena De Ferrari) e torna ad Ancona. Altri personaggi usciti di scena sono Viola, appunto, Gaetano (Niccolò Galasso), Totò (Antonio Orefice), Gemma (Serena Codato), Liz (Anna Ammirati), Latifah (Liliana Mele) e Luna (Vanalya Lure).

Mare Fuori 4, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della quarta stagione sono dodici, lo stesso numero delle tre stagioni precedenti. Su RaiPlay sono distribuiti sei per volta, la prima parte il 1° febbraio 2024 e la seconda il 14 febbraio. Su Rai 2, invece, vanno in onda due per volta per sei prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione va in onda il 20 marzo.

Chi è il regista di Mare Fuori?

Alla regia torna Ivan Silvestrini, già dietro la macchina da presa per la terza stagione. “Volevo continuare nel percorso emotivo che tanto aveva appassionato me, prima ancora che il pubblico”, ha detto. “Con la terza stagione si erano chiusi alcuni cicli fondativi, ma forse i più importanti dovevano ancora raggiungere il loro climax. Non sta a me dire se questa nuova stagione sarà amata come le altre, io l’ho amata con tutto me stesso e credo rappresenterà il giusto seguito di quanto raccontato in precedenza”.

“Lo stile visivo della serie”, ha aggiunto, “segue lo stesso principio, cercando ulteriore profondità nei chiaroscuri e nell’uso del colore, con una macchina da presa alla continua ricerca della distanza perfetta da ciò che raccontiamo, una danza visiva costante (al ritmo di una nuova straordinaria colonna sonora) in cui ho chiesto agli attori e alla troupe di seguire complesse coreografie per rendere l’esperienza immersiva, ipnotica, mai noiosa anche quando il ritmo si dilata, prima di contrarsi, accelerare o esplodere”.

Mare Fuori 4, sceneggiatori e produttori

La quarta stagione è scritta da Cristiana Farina (anche ideatrice della serie) e Maurizio Careddu, autori anche del soggetto di serie e di puntate. I due sono affiancati da Angelo Petrella (I Bastardi di Pizzofalcone) e Luca Monesi (Ris-Delitti Imperfetti e La Squadra). A produrre Roberta Sessa di Picomedia e Rai Fiction.

Mare Fuori 4, trailer

Il trailer di Mare Fuori 4 "#MareFuori non è un successo, è un fenomeno.Lo dobbiamo molto al cast che vive con passione quel ruolo e alla grandissima scrittura che riesce a tenere insieme tutto: le backstories, i drammi e gli amori".Maria Pia Ammirati, #RaiFictionIl trailer 👇 Posted by UFFICIO STAMPA RAI on Wednesday, January 17, 2024

Mare Fuori 4, dov’è girato?

Anche la quarta stagione è stata girata a Napoli, dove la serie è ambientata. L’Istituto di Pena Minorile di Nisida in realtà è stato ricostruito presso la base della Marina Militare del Molo San Vincenzo. Il resto della città, nei suoi luoghi più e meno famosi, compare in alcune scene. Le riprese si sono svolte da maggio a settembre 2023.

Mare Fuori 4 su RaiPlay

La serie tv è disponibile su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, da cui è possibile rivedere anche le prime tre stagioni.

Mare Fuori 4 su Netflix

La quarta stagione di Mare Fuori non è ancora disponibile su Netflix, dove si possono trovare le prime tre stagioni. Se fosse confermata la distribuzione delle precedenti stagioni, la quarta stagione dovrebbe essere disponibile in catalogo in estate.