Mare Fuori 5, si avvicinano le riprese: via ai casting per un nuovo personaggio

Mare Fuori 5, se saranno rispettate le tempistiche delle stagioni precedenti, sarà disponibile su RaiPlay e poi su Raidue a febbraio 2025. La macchina organizzativa di Picomedia, la casa produttrice dietro la serie fenomeno tutta italiana, ha confermato di voler mantenere il ritmo di una stagione all’anno, motivo per cui il progetto del film sul grande schermo è stato per ora accantonato.

Le riprese della quinta stagione di Mare Fuori dovrebbero cominciare a fine maggio: il condizionale è d’obbligo, perché proprio in queste settimane si sta lavorando per arrivare a quella data pronti per il primo ciak. Se sul fronte delle sceneggiature la stesura è cominciata da tempo (grazie al rinnovo ampiamente annunciato da Rai Fiction, che ha garantito che ci sarà anche una sesta stagione della serie), fervono invece i lavori sul fronte del casting.

E proprio la selezione di nuovi volti sarà fondamentale per Mare Fuori 5, che dovrà inevitabilmente accogliere numerose new entry per dare il via ad una sorta di nuovo corso della saga ambientata all’Istituto Penitenziario Minorile di Nisida, a Napoli. A questo proposito proprio Picomedia ha annunciato tre giorni di selezioni per trovare un ragazzo che entrerà nel cast di Mare Fuori 5.

I requisiti richiesti sono chiari: il giovane deve essere campano, con fisico atletico e di bella presenza, alto almeno 175 centimetri e di età compresa tra i 16 ed i 23 anni. Chi si presenterà senza questi requisiti non sarà ammesso.

Se rientrate in questo identikit o conoscete qualcuno che vi rientra e che potrebbe essere interessato a tentare di far parte del cast di Mare Fuori 5, le date da segnarsi sono quelle di martedì 16 e mercoledì 17 aprile 2024, dalle 11:00 alle 18:00, presso il Pala Eden/Edenlandia, in Viale John Fitzgerald Kennedy 75, a Napoli. Altra data prevista è invece quella di giovedì 18 aprile, dalle 14:00 alle 19:00, presso il Flava Beach in via Dante Alighieri a Castel Volturno (Caserta).

Per partecipare al casting, fanno sapere dalla produzione, sarà necessario essere in possesso di una fotocopia di un documento di riconoscimento da consegnare al momento del casting e di una scheda dati compilata. I minori dovranno inoltre essere accompagnati da un genitore/tutore e consegnare al momento del provino una fotocopia del documento di identità dello stesso e della liberatoria compilata e firmata.

Per tutti coloro che sognano un posto nel mondo dello spettacolo è una bella occasione, così come per chi vuole avvicinarsi al set di una delle serie tv più seguite dai giovani degli ultimi anni. Una sola avvertenza: se vi recate ai casting con la speranza di incontrare gli attori protagonisti, rimarrete delusi: il cast della serie, infatti, non sarà presente nei tre giorni.