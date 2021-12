Con tutti i giovani protagonisti e le storie sfiorate in queste prime due stagioni, Mare Fuori 3 avrebbe ragione d’esistere: a questo si aggiunga l’affetto del pubblico verso questa interessante serie tv di Raidue, diventata rivelazione nel giro di poco tempo. Non ci resta, allora, che scoprire quello che per ora sappiamo su Mare Fuori 3: proseguite nella lettura!

Mare Fuori 3 si farà?

Le foto di Mare Fuori 2 Guarda le altre 12 fotografie → Come sempre, dalla Rai manca ancora una conferma ufficiale, così come da Picomedia, casa di produzione della serie. C’è però ottimismo verso una terza stagione: il sito Spettacolo Italiano la dà per certa, sostenendo che le riprese potrebbero già iniziare nella primavera del 2022. A dare man forte ad una terza stagione, gli ascolti della seconda, che sono cresciuti di puntata in puntata, fino ad arrivare ad 1,4 milioni di spettatori e l’8,5% di share.

Mare Fuori 3, quando esce?

La data di uscita della terza stagione dipenderà sicuramente dai tempi delle riprese: se veramente il set dovesse riaprire nei primi mesi del 2022, il pubblico potrebbe rivedere i protagonisti già nell’autunno del 2022: sarebbe una delle poche serie Rai ad andare in onda ogni anno e non ogni due.

Mare Fuori 3, trama

Molto più difficile fare ipotesi sulla trama: sicuramente la terza stagione potrebbe seguire le evoluzioni di quanto accaduto nel finale della seconda stagione. In particolare, gli sviluppi delle vicende di Carmine (Massimiliano Caiazzo), ancora alle prese con il dolore per la morte di Nina (Greta Esposito) e la storia tra Filippo (Nicolas Maupas) e Naditza (Valentina Romani). Oltre che, ovviamente, alle storie dei giovani detenuti e detenuti dell’Istituto di Pena Minorile di Napoli.

Mare Fuori 3, cast

Le prime due stagioni della serie hanno visto un cast pressoché fisso, cosa che potrebbe confermarsi in una terza stagione, con le nuove aggiunte del caso, come già avvenuto nella seconda stagione.

Nicolas Maupas: Filippo Ferrari

Massimiliano Caiazzo: Carmine Di Salvo

Valentina Romani: Naditza

Carolina Crescentini: Paola Vinci

Carmine Recani: Massimo Esposito

Matteo Paolillo: Edoardo Conte

Ar Tem: Pino

Domenico Cuomo: Cardiotrap

Nicolò Galasso: Tano, detto ‘O Pirucchio

Antonio Orefice: Totò

Antonio d’Aquini: Milos

Serena De Ferrari: Viola

Clotilde Esposito: Silvia

Serena Codato: Gemma

Marika Lenzi e Naomi Piscopo: Vesna e Lierka

Filippo Soave: Sasà

Alessandro Orrei: Mimmo

Kyshan Clare Wilson: Kubra

Maria Esposito: Rosa Riccio

Vincenzo Ferrara: Beppe

Anna Ammirati: Liz

Antonio De Matteo: Lino

Agostino Chiummariello: Gennaro

Enrica Pintore: Luisa

Liliana Miele: Latifah

Mare Fuori 3, quante puntate sono?

La terza stagione di Mare Fuori potrebbe confermare il formato delle prime due stagioni, ovvero quella da dodici episodi da 50 minuti circa l’uno, in onda due per volta per sei prime serate.

Mare Fuori 3, regista e sceneggiatori

La prima stagione a dirigere la serie era stato Carmine Elia, per la seconda sono stati chiamati Ivan Silvestrini e Milena Cocozza. Difficile dire, ora, se anche per la terza ci sarà un cambio alla regia. A scrivere gli episodi, invece, dovrebbero essere confermati Cristiana Farina (che della serie è anche ideatrice), Maurizio Careddu e Luca Monesi.

Mare Fuori 3, dov’è stato girato?

Anche in un’eventuale terza stagione la location principale dovrebbe restare Napoli. D’altra parte, la serie è ambientata nell’Istituto di Pena Minorile di Nisida, anche se nella realtà è stato ricostruito presso la base della Marina Militare del Molo San Vincenzo. Nella seconda stagione la città partenopea è stata più protagonista di scene in esterno, cosa che potrebbe ripetersi nei nuovi episodi.

Mare Fuori 3, dove vederlo?

Sarà possibile vedere la terza stagione di Mare Fuori in televisione, ma anche in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, dov’è possibile rivedere le prime due stagioni.