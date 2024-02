Dalla mezzanotte di oggi, giovedì 1° febbraio 2024, sono finalmente disponibili su RaiPlay i primi sei episodi di Mare Fuori 4. La distribuzione della quarta stagione è identica a quella della terza: prima sei episodi, e due settimane dopo, mercoledì 14 febbraio, gli ultimi sei. Sempre mercoledì 14 febbraio, inoltre, la quarta stagione debutta su Raidue, dove andrà in onda per sei mercoledì, alle 21:20, con due episodi per volta.

Ma cosa succede nella prima parte di Mare Fuori 4? Se siete tra coloro che sono rimasti svegli tutta notte per una maratona dei primi sei episodi, siete già al corrente dei vari colpi di scena ed intrecci che si sviluppano in queste puntate, e che preparano il terreno per i restanti sei episodi che chiuderanno la stagione.

Per tutti gli altri, invece, qui trovate i riassunto degli episodi dall’1 al 6: le trame di quanto succede nelle puntate che, lo ricordiamo, sono già disponibili su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone (a questo link la pagina ufficiale della serie). Ovviamente, attenzione allo spoiler!

Episodio 1

“Nel nome dell’amore”

Le conseguenze di quanto accaduto alla Piscina Mirabilis si riflettono negli equilibri tra i ragazzi dell’Ipm. Anche la direttrice e il comandante entrano in contrasto per la gestione di Carmine (Massimiliano Caiazzo) e Rosa (Maria Esposito) e sulla loro possibilità di incontrarsi. In ospedale, Edoardo (Matteo Paolillo) si sta lentamente riprendendo per la felicità della madre e di Carmela (Giovanna Sannino), ma riceve una visita inaspettata. Milos (Antonio D’Aquino) e Cucciolo (Francesco Panarella), intanto, sono impegnati a scoprire chi è venuto a conoscenza della loro relazione. Beppe (Vincenzo Ferrera) cerca di ricucire il rapporto con Kubra (Kyshan Wilson) e le fa una proposta. La relazione tra Silvia (Clotilde Esposito) e l’avvocato incontra nuovamente qualche ostacolo.

Episodio 2

“Il vecchio leone e il giovane leone”

Rosa è in profonda crisi per aver attentato alla vita del padre. Carmine cerca in tutti i modi di rassicurarla. Dobermann (Salahudin Tijani Imrana) stringe la sua presa intorno a Kubra e per farlo inizia ad interessarsi allo studio. Pino (Ar Tem) ha grandi progetti e vuole fare della sua passione per i cani il proprio lavoro. Beppe lo aiuta. Cucciolo cerca di recuperare il rapporto con il fratello Micciarella (Giuseppe Pirozzi) ma questi è sempre più distante da lui dopo che ha scoperto la sua relazione con Milos. Edoardo continua la propria riabilitazione aiutato da sua moglie Carmela. Don Salvatore (Raiz) decide di affrontarlo dopo quanto successo tra loro. I due si annusano come farebbero due fiere che si contendono lo stesso territorio.

Episodio 3

“La testa della lepre”

Le acque nell’Ipm si fanno torbide. Rosa rifiuta la vicinanza di Carmine. Cardio (Domenico Cuomo) si avvicina ad Alina (Yeva Sai) incuriosito dal suo mutismo. La misteriosa ragazza sembra fidarsi solo di lui. Pino inizia a lavorare in un canile ma il rapporto con il gestore si fa presto complicato. Mimmo (Alessandro Orrei) riceve una visita inattesa. Donna Wanda (Pia Lanciotti) decide di lanciare un avvertimento al comandante per convincerlo a stare lontano dal figlio intimorendo sua moglie Consuelo (Desirée Popper), ma qualcosa va storto.

Episodio 4

“Ragione o sentimento”

Il comandante scopre quanto accaduto a Consuelo ed è determinato in tutti i modi a trovare il colpevole. Carmine, all’oscuro di tutto, vuole che il comandante convinca Rosa ad entrare nel programma di protezione con lui, ma Massimo (Carmine Recano) non gli dà ascolto. Rosa è determinata ad allontanarsi da Carmine e sceglie una soluzione definitiva. Cucciolo freme per entrare a far parte del clan Ricci. Pino esce dall’Ipm con un’esperienza di lavoro che si rivela più complicata di quanto pensasse.

Episodio 5

“Questioni di scelte”

Carmine si strugge per Rosa, mentre Pino è preso dai rimorsi per aver deluso Kubra e spera in una seconda occasione. Massimo è convinto che ci sia Donna Wanda dietro il trauma di Consuelo, e si decide ad affrontarla. Edo intanto vuole scoprire dove siano finiti i soldi dei Ricci ed è sempre più indispettito nei confronti dell’avvocato D’Angelo (Giuseppe Tantillo), che continua a evitarlo e si appresta invece a festeggiare con Silvia il suo diciottesimo compleanno. Anche Micciarella potrebbe uscire in permesso per incontrare la madre, ormai disintossicatasi, ma si rifiuta. Giulia (Clara Soccini), nel frattempo, decide di vedere il suo produttore per riprendere a lavorare con la musica.

Episodio 6

“Ragazzi fuori”

Silvia e Micciarella rientrano nell’Ipm dopo una nottata che segnerà per sempre le loro vite. Cardiotrap viene assillato da Crazy J che insiste perché tornino a cantare insieme. Conosciamo qualcosa di più del passato della ragazza milanese cresciuta con un’educazione religiosa molto rigida. Carmine e Rosa si studiano da lontano e lei, allo scopo di farlo ingelosire, organizza un incontro sulla terrazza con Cucciolo. Edoardo riceve la visita di Carmela e poi anche di Teresa (Ludovica Coscione) che gli porta una notizia che lo porterà a fare una scelta definitiva sul suo futuro. Crazy J alla fine la spunta con Cardiotrap e canta con lui nello studio di registrazione della casa discografica. Ma gli intenti della ragazza sono altri.