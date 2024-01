Il fenomeno seriale del 2023 sta per tornare. Di Mare Fuori 4, d’altra parte, si è già detto tanto, anche se le informazioni sulla trama sono ancora top secret, ma per poco. La quarta stagione vedrà infatti il debutto a breve: anche l’uscita di Mare Fuori 4, come annunciato da tempo, sarà prima su RaiPlay e poi su Raidue.

L’uscita di Mare Fuori 4

La distribuzione dei nuovi episodi seguirà lo stesso fortunato schema della terza stagione. Segnatevi dunque la data di giovedì 1° febbraio 2024: quel giorno la prima parte della quarta stagione sarà caricata su RaiPlay, con due settimane di anticipo sulla messa in onda televisiva.

Mercoledì 14 febbraio, invece, il via della stagione su Raidue. Proprio il 14 febbraio, però, ci sarà un nuovo “sorpasso” da parte di RaiPlay, che metterà a disposizione la seconda parte della stagione, offrendo dunque l’intero boxset. Le modalità di visione di Mare Fuori 4 saranno così due: o tramite la piattaforma con gli episodi a disposizione quando si vuole o tramite il piccolo schermo, con due episodi a settimana per sei settimane ed altrettante prime serate. Inoltre, un’altra buona notizia: le prime tre stagioni di Mare Fuori sono state nuovamente caricate su RaiPlay, per tutti coloro che volessero rivedere gli episodi o scoprirli.

Mare Fuori #Confessioni 2

Intanto, per ingannare l’attesa, su RaiPlay da lunedì 15 gennaio è disponibile in esclusiva la seconda stagione di Mare Fuori #Confessioni, una sorta di spin-off della serie in cui i protagonisti si raccontano davanti alle telecamere, confessando le loro emozioni, ovvero quelle dei personaggi che interpretano, come se stessero partecipando ad un documetario.

In trenta episodi il mockumentary propone le storie, gli amori e le amicizie che si intrecciano all’Ipm di Nisida – il carcere minorile – rivelando aneddoti non ancora svelati nella precedente edizione. Come, ad esempio, la storia d’amore appesa a un filo tra Cardiotrap (Domenico Cuomo) e Gemma (Serena Codato) e quella salvifica tra Pino (Ar Tem) e Kubra (Kyshan Wilson), l’intenso rapporto tra Carmine (Massimiliano Caiazzo) e Rosa (Maria Esposito), che sembra uscita da un vero e proprio “dramma shakespeariano” o, ancora, il triangolo amoroso tra Edoardo (Matteo Paolillo), Carmela (Giovanna Sannino) e Teresa (Ludovica Coscione).

Ma non solo: si approfondiscono temi nuovi, come quello dell’amicizia e della fratellanza che unisce Cucciolo (Francesco Panarella), Micciarella (Giuseppe Pirozzi) e Dobermann (Salahudin Tijani Imrana) e quello dell’amore omosessuale nato all’interno del carcere, tra Cucciolo e Milos (Antonio D’Aquino). E infine, ci si sofferma sull’evoluzione di Pirucchio (Nicolò Galassio), che ha pagato cara la sua volontà di emanciparsi dal “Sistema”.

Il musical di Mare Fuori

Prosegue, infine, il tour di Mare Fuori-Il musical, diretto da Alessandro Siani. Dopo il debutto di dicembre al Teatro Augusteo di Napoli, lo spettacolo prodotto da Best Live e con un cast in parte inedito (rivediamo Maria Esposito, mentre debutta Andrea Sannino nei panni di un educatore) girerà per l’Italia fino a marzo, toccando città come Ragusa, Reggio Calabria, Cosenza, Torino, Parma, Milano, Assisi, Bari, Roma, Avellino e Bologna.