Non perde tempo la produzione di Mare Fuori-Il musical, l’adattamento teatrale della serie tv fenomeno della Rai, esplosa soprattutto con la terza stagione grazie ad un’intelligente strategia che l’ha voluta prima disponibile su RaiPlay e solo dopo su Raidue. Ad un mese dall’annuncio dei provini, sono già stati ufficializzati i primi nomi del cast e le date e teatri dove sarà allestito lo spettacolo.

Cominciamo con i nomi del cast: il musical di Mare Fuori rimarrà fortemente legato ai personaggi della serie (anche se non si esclude qualche nuovi ingresso ad hoc tra i ragazzi), tanto che alcuni attori ed attrici visti in tv finiranno anche per calcare i palcoscenici dei teatri italiani.

Vedremo, infatti, Rosa Ricci (Maria Esposito), Dobermann (Enrico Tijani), Totò (Antonio Orefice), Micciarella (Giuseppe Pirozzi) e Milos (Antonio D’Aquino). Per quanto riguarda le guardie, invece, ritroveremo il personaggio di Nunzia, interpretato anche a teatro da Carmen Pommella.

Sarà invece un nuovo ingresso il personaggio interpretato da Andrea Sannino: il giovane cantautore napoletano interpreterà infatti un educatore dell’istituto in cui si trovano i ragazzi, un ruolo, questo, che a differenza della serie tv assumerà nel musical uno spessore maggiore.

A scrivere lo spettacolo ci sono Maurizio Careddu e Cristiana Farina, già sceneggiatori della serie tv, con la regia di Alessandro Siani. Definito il cast, si è già pianificato il tour teatrale, con date che andranno a toccare i teatri di tutta Italia.

Il debutto di Mare Fuori-Il musical sarà il 14 dicembre 2023 al Teatro Augusteo di Napoli. Dal 20 gennaio 2024 lo spettacolo si sposterà a Ragusa, al Teatro Duemila; dal 1° febbraio sarà al Teatro Alfieri di Torino; dal 14 febbraio al Teatro Arcimboldi di Milano; dal 23 febbraio a Bari, al Teatro Team; dal 1° marzo al Teatro Brancaccio di Roma e dal 15 marzo al Teatro Europa di Bologna. I biglietti sono già disponibili su TicketOne.