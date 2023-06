Se ne era tanto parlato nelle settimane scorse, di un musical tratto da Mare Fuori, la serie rivelazione della stagione tv ormai agli sgoccioli e che dopo aver dominato la rete con numeri di visualizzazioni record su RaiPlay è di fatto diventato uno dei successi più clamorosi della fiction italiana. Ora, il musical di Mare Fuori è sempre più concreto, tant’è che si parla già di casting.

Facciamo un passo indietro: a inizio maggio Roberto Sessa, produttore di Picomedia e, quindi, di Mare Fuori, al nostro Massimo Galanto aveva confermato che ci fosse un interesse per realizzare una trasposizione teatrale della serie:

“Siamo stati approcciati da una società privata che si occupa di musical, è previsto un incontro in questi giorni insieme alla Rai. Valuteremo e capiremo se è compatibile con la serie. Nel caso, comunque, saranno cose che arriveranno tra qualche tempo, non nell’immediato”.

Mare Fuori diventa film e musical? A TvBlog parla il produttore della serie tv Evidentemente, i tempi hanno subito un’accelerata, perché nella giornata di ieri, mercoledì 7 giugno 2023, è stato annunciato che a breve (nello specifico il 19 giugno) prenderanno il via i primi casting per il musical, che ha anche già un regista: Alessandro Siani.

Ad occuparsi di tutto sarà Bestlive, società produttrice in passato di numerosi spettacoli teatrali, che ha cominciato la ricerca di quello che sarà il cast del musical. Perché, a quanto pare, quest’ultimo non condividerà gli attori della serie tv (a meno di qualche sorpresa non ancora annunciata), ma proporrà una trasposizione che seguirà sì gli eventi già raccontatati, ma offrendo al pubblico una nuova prospettiva in cui la musica sarà protagonista.

Mare fuori, Piero Pelù rivela di aver scritto 'Gigante' pensando alla serie tv di Rai 2 A pensarci bene, le sette note sono già centrali all’interno della serie: a cominciare dalla sigla cantata da Matteo Paolillo diventata essa stessa un brano trasmesso dalle radio e capace di salire anche sul palco del Festival di Sanremo e su quello del Primo Maggio. La musica, insomma, se nella serie è un sottofondo importante ma comunque secondario rispetto alle storie dei personaggi, a teatro dovrebbe diventare centrale.

Se siete giunti fin qui, però, è perché probabilmente vi state chiedendo cosa fare per partecipare ai casting del musical di Mare Fuori. Innanzitutto, la produzioni sta cercando ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Le professionalità richieste sono quelle di cantanti, attori e ballerini: chi volesse partecipare ai provini non deve fare altro che recarsi, lunedì 19 giugno alle 10:00, al Teatro Brancaccio in via Merulana a Roma.