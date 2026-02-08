Mare Fuori 6 è vicino, le anticipazioni sulla nuova stagione: addii e new entry

I ragazzi dell’IPM stanno per tornare. Non manca molto al ritorno di Mare Fuori, con la sesta stagione della serie cult ambientata nell’immaginario carcere minorile che si affaccia sul Golfo di Napoli e le storie di riscatto o dannazione dei giovani detenuti impegnati, come si dice nel gergo degli psicologi, “a farsi il loro Edipo con la polizia”.

In altre parole, come succede nei quartieri “difficili” gli adolescenti di Mare Fuori cercano i loro limiti e giocano al gioco della trasgressione con i rappresentanti della “legge della città” (poliziotti, giudici, secondini, ecc.), non in famiglia o con la cerchia degli amici, incamminandosi lungo un tormentato percorso dall’esito quanto mai incerto.

Nel frattempo i “ragazzi di vita” partenopei sono cresciuti. Mare Fuori si è fatto franchise con un musical e il film Io sono Rosa Ricci – sbarcato nelle sale cinematografiche a fine ottobre – ampliando così il suo universo narrativo in vista della sesta stagione, le cui riprese sono state girate a Napoli la scorsa estate.

Mare Fuori 6: anticipazioni e data d’esordio della nuova stagione

Appuntamento al 6 marzo per Mare Fuori 6. Anteprima in streaming su RaiPlay per la prossima stagione della fiction Rai che ha esordito nel settembre 2020 facendo segnare un successo senza precedenti. Il 13 marzo invece verranno rilasciati sulla piattaforma tutti i dodici episodi che, in contemporanea, saranno mandati in onda in chiaro anche su Rai 2.

Ancora un cambio alla regia dei nuovi episodi – trasmessi dopo la conclusione di Sanremo 2026 per non andare incontro a sovrapposizioni – affidata stavolta a Beniamino Catena, esperto regista già artefice di altre fiction di successo come Un passo dal cielo e Doc – Nelle tue mani. Al momento la sola vera anticipazione della sesta stagione è la presenza, al centro della scena, di Rosa Ricci.

Maria Esposito si conferma così tra le poche superstiti del cast originale di Mare Fuori insieme a Carmine Recano (il comandante Massimo Esposito) e Giovanna Sannino (Carmela). Confermati anche Vincenzo Ferrera (Beppe Romano) e Manuele Velo (Tommaso). Le novità della sesta stagione per ora sono soprattutto le uscite di scena.

Addii e new entry della sesta stagione di Mare Fuori

Non ci sarà Lucrezia Guidone. L’attrice che interpretava Sofia Guidone, la direttrice dell’IPM, esce definitivamente dal cast lasciando la mano a una new entry: Romano Reggiani, il nuovo direttore del carcere minorile che fa da sfondo alle trame della serie. Escono di scena anche Clotilde Esposito (Silvia), Domenico Cuomo (Cardiotrap) e Antonio D’Aquino (il defunto Milos).

Al loro posto arriveranno nuovi colleghi e nuovi personaggi. Si tratta di una rivoluzione fisiologica già in atto da tempo nella serie che ha già dato addio a eroi dei primi capitoli come Ciro Ricci (Giacomo Giorgio) e Edoardo Conte (Matteo Paolillo).

Mare Fuori 6 riprenderà dal cliffhanger finale della scorsa stagione. I fan ricorderanno certamente la sparatoria che ha chiuso l’ultima scena lasciando tutto in sospeso. Un misterioso killer apre il fuoco per eliminare Rosa, salvata in extremis dal sacrificio di Tommaso, frappostosi tra lei e le pallottole per farle scudo con il proprio corpo.

Gravemente ferito dal colpo d’arma da fuoco, Tommaso si accascia a terra mentre Rosa lo supplica di non morire. Mentre la guarda, Tommaso vede sovrapporsi all’immagine della ragazza quella di Eugenio. E il fratellino rimasto ucciso durante una sparatoria che aveva visto coinvolto Ciro Ricci gli dice: «Mi hai salvato».