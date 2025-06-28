Ecco quando torneranno a ripresentarsi al pubblico i protagonisti della serie diventata un fenomeno mediatico e quali novità ci saranno nel cast e nella trama di Mare Fuori.

Mare Fuori, quando inizia e le novità sul cast e la trama

I fan di Mare Fuori hanno ancora negli occhi la tragica scena finale della scorsa stagione, la quinta in totale, con la sparatoria che chiude l’ultima scena. Un misterioso killer apre il fuoco per uccidere Rosa, salvata solo dall’inatteso gesto di Tommaso che si frappone tra lei e la morte facendole scudo con il proprio corpo.

Gravemente ferito dal proiettile, Tommaso crolla a terra mentre la ragazza lo supplica di non morire. Nel guardarla, Tommaso vede sovrapporsi all’immagine di Rosa quella di Eugenio, il fratellino rimasto ucciso in una sparatoria, che gli dice: «Mi hai salvato». Da questa scena che lascia tutto in sospeso, a cominciare dalla sopravvivenza o meno di Tommaso, ripartirà la nuova stagione di Mare Fuori.

Roberto Sessa, produttore di Mare Fuori, ha annunciato infatti la data di inizio riprese della stagione numero sei della serie cult ambientata a Napoli, tra le mura dell’immaginario carcere minorile IPM (Istituto Penale Minorile), liberamente ispirato al penitenziario di Nisida. Ecco quando inizierà Mare Fuori 6.

Quando inizia Mare Fuori 6 e le novità nel cast

Conto alla rovescia per le riprese della prossima stagione di Mare Fuori. «Partiranno lunedì 30 giugno» ha svelato Roberto Sessa. Non solo: il produttore della serie ha aggiunto che anche la settima e l’ottava stagione di Mare Fuori sono già in preparazione. Sessa ha annunciato l’imminente partenza del sesto capitolo della serie in occasione dell’Italian Global Series Festival, evento al quale ha preso parte insieme a alcuni componenti del cast.

I nuovi episodi di Mare Fuori saranno visibili verso la fine di febbraio 2026, come da prassi. «Alla vigilia dell’inizio delle riprese della sesta stagione, stiamo scrivendo la settima e l’ottava», ha aggiunto il produttore. Tra le anticipazioni, come già accaduto nelle scorse stagioni, anche le uscite di scena di alcuni dei protagonisti di Mare Fuori.

«Come tutte le stagioni, questo è un racconto dove c’è gente che va e gente che viene», ha detto Sessa. «Anche nella sesta ci saranno delle uscite, uscite importanti, ma avremo entrate molto interessanti». A fine febbraio 2026 Mare Fuori sarà su RaiPlay, poi andrà in onda in chiaro su Rai 2 e infine su Netflix. Sempre nel corso dell’Italian Global Series Festival, Sessa ha svelato che altri quattro Paesi «vorrebbero fare un adattamento della storia di Mare Fuori».

Si tratta di Spagna, Francia, Stati Uniti e Regno Unito. In Spagna, ha rivelato Sessa, hanno già cominciato a girare le riprese di Mar afuera. «Aspettiamo con curiosità gli USA, se decidessero di fare un adattamento americano vuol dire che abbiamo creato qualcosa di veramente importante», ha concluso il produttore.

Mare Fuori 6, come potrebbe evolversi la trama

Non si sa ancora nulla sulle trame di Mare Fuori 6. Di certo il drammatico finale della quinta stagione ha lasciato aperto un nuovo scenario: l’ombra dell’ingombrante figura di Ciro – che si è scoperto essere il responsabile della morte del piccolo Eugenio – si è intromessa nel sentimento che stava lentamente nascendo tra Rosa e Tommaso.

Impossibile dire se Tommaso si salverà dal proiettile diretto a Rosa che ha preso al posto della ragazza. Appare evidente però che assumeranno ancora più centralità le storyline costruite intorno al personaggio di Rosa, soprattutto dopo il ritorno in gioco di Maria, la madre a lungo creduta morta.