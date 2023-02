L’evento televisivo dell’anno non poteva non ospitare la fiction dell’anno. A Sanremo 2023 il cast di Mare Fuori 3 è stato ospite di uno dei momenti che i fan della serie tv di Raidue, ma dovremmo dire soprattutto di RaiPlay, considerato che la terza stagione ha debuttato prima sulla piattaforma Rai che in tv, ottenuto risultati record.

Così, l’appello lanciato dal produttore della serie Roberto Sessa durante la conferenza stampa è stato raccolto: i giovani protagonisti della serie hanno calcato il palco dell’Ariston sulle note della sigla della serie, firmata da Matteo Paolillo, Lorenzo Gennaro e Stefano Lentini.

Proprio Paolillo (che nella serie interpreta Edoardo) è stato il primo a salire sul palco per intonare la canzone, diventata essa stessa un tormentone per i milioni di fan di Mare Fuori. A seguire, il resto del giovane cast lo ha raggiunto.

Tra loro, Valentina Romani, portavoce di un insolito esperimento che ha visto trasmettere questo momento in contemporanea sull’account Instagram di RaiPlay, proprio per sottolineare la crossmedialità di un racconto che è nato in tv, ma è uscito dal piccolo schermo e grazie allo streaming ha raggiunto un successo fuori dal comune.

Un momento memorabile per i fan, un po’ meno dal punto di vista della resa, con qualche imprecisione sul fronte organizzativo che ha creato un buco di qualche secondo in apertura (con il direttore dell’orchestra impossibilitato a dare il via all’orchestra) ed, in chiusura, una lunga attesa in cima alla scalinata per Carolina Crescentini, in attesa di essere annunciata da Amadeus e poi costretta e rientrare dietro le quinte. Ma sono dettagli, per tutti i ragazzi e le ragazze che potranno dire che a Sanremo ci sono stati anche i loro beniamini.