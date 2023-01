Ormai è risaputo da qualche giorno: Mare Fuori 3, rispetto alle precedenti due stagioni, debutterà prima su RaiPlay, dal 1° febbraio 2023. Poi, dal 15 febbraio, la serie rivelazione andrà in onda su Raidue con sei appuntamenti settimanali. Proprio per presentare questa novità ma anche, ovviamente, la terza stagione, gli attori del cast ma anche chi ha lavorato dietro le quinte è protagonista di una conferenza stampa.

Appuntamento per le 12:10 di oggi, lunedì 23 gennaio: Tvblog, ovviamente, segue la conferenza stampa in liveblogging. Presenti gli attori del cast principale di questa terza stagione, ovvero Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Valentina Romani, Carolina Crescentini, Carmine Recano, Matteo Paolillo e Maria Esposito.

Non manca, ovviamente, anche la parte tecnica, con il regista Ivan Silvestrini (che prende le redini della direzione della serie da Carmine Elia), ma anche l’ideatrice Cristiana Farina, che ha anche scritto la serie, e lo sceneggiatore Maurizio Careddu. Con loro la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati; Roberto Sessa, produttore di Picomedia; la direttrice di RaiPlay e Digital Elena Capparelli e Michele Zatta di Rai Fiction.

Nella terza stagione di Mare Fuori i protagonisti sono cresciuti e molti di loro si trovano a dover compiere la scelta di come affrontare il loro ruolo di adulti nel mondo. La scoperta dell’amore è la rotta che li conduce alla scoperta di nuovi aspetti di sé stessi. Continenti sinora inesplorati.

Qualcuno di loro si troverà perso a causa di questa emozione sconosciuta, qualcun altro invece vivrà questo sentimento come fosse un faro nella notte e si farà guidare dalla sua luce abbagliante. Nuovi personaggi faranno il loro ingresso nell’IPM, come Giulia, una Trapper appartenente ad una gang milanese. O i fratelli Di Meo che insieme a Dobermann, un amico extracomunitario di colore, entrano in prigione per aver devastato un ospedale.