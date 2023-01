Il segno dei tempi è rappresentato anche dal fatto che il debutto della nuova stagione di una serie tv attesissima sia “bruciato” da una piattaforma streaming rispetto alla sua messa in onda sulla tv tradizione. Ma se quella serie è Mare Fuori 3, verrebbe da dire che la sua uscita anticipata su RaiPlay non può che essere l’unica soluzione.

Il prison/young adult drama di Raidue fin dal suo debutto è diventato un fenomeno più del web che televisivo, agganciando il suo pubblico di riferimento, quello dei più giovani, come poche altre serie tv di Rai Fiction sono riuscite a fare. Ecco che, quindi, Mare Fuori 3 debutterà prima su RaiPlay, mercoledì 1° febbraio 2023, e due settimane dopo, il 15 febbraio, su Raidue.

Nei giorni scorsi in tv è cominciato ad andare in onda il trailer che annuncia l’anteprima streaming della nuova stagione (potete vedere il video in altro), anche se non è ancora chiaro se su RaiPlay saranno caricati tutti e dodici gli episodi della terza stagione o -come spesso accade con le altre fiction Rai– solo i primi due. È comunque un bel regalo per tutti i fan della serie girata a Napoli, che così si vedono accorciare l’attesa per le nuove puntate (il finale della seconda stagione andò in onda nell’autunno 2021).

Dicevamo che una scelta del genere non poteva non essere più ovvia: Mare Fuori ha trovato il proprio successo grazie allo streaming diventando, dopo la messa in onda televisiva, la serie tv Rai con il maggiore numero di visualizzazione su RaiPlay, con oltre 26 milioni di views ad inizio 2022. Rilevante anche il dato anagrafico: il 75% di coloro che seguono la serie online hanno meno di 45 anni.

Nello stesso anno, poi, il passaggio su Netflix, su cui ora sono recuperabili le prime due stagioni: come già accaduto in passato con altre serie Rai finite sulla piattaforma statunitense, è molto probabile che in vista del debutto della terza stagione Mare Fuori torni ad essere disponibile su RaiPlay.

L’obiettivo, con la mossa di rendere visibile la terza stagione in streaming con un largo anticipo rispetto alla messa in onda televisiva (le anteprime di RaiPlay solitamente sono di un paio di giorni rispetto alla trasmissione in tv), è evidentemente quello che intercettare quello stesso pubblico che ha portare Mare Fuori al suo successo fuori dal piccolo schermo, giocando d’anticipo e così facendo sfuggendo al vortice che nella settimana di Sanremo renderà tutte le altre news televisive di minor impatto rispetto a quelle legate al Festival.

Mare Fuori 3: il fiore all'occhiello della fiction di Rai 2 avrà una storia gay all'interno del carcere minorile Con la regia confermata di Ivan Silvestrini, la trama di Mare Fuori 3 tre si soffermerà su una delle scoperte più sconvolgenti e significative nella vita di ogni persona: quella dell’amore. Un sentimento che da bambini viene coltivato in famiglia, una famiglia che durante l’adolescenza diventa spesso un’àncora che ogni ragazzo desidera mollare per navigare da solo in mare aperto e trovare la propria personale rotta.

Il motore di questa nuova direzione è spesso alimentato da un amore che non è quello filiale, ma quello passionale e totale per un’altra persona, sconosciuta sino a quel momento e improvvisamente necessaria come l’aria. Tutti i protagonisti della serie, nella terza stagione, si troveranno così a sperimentare la potenza e la forza che sempre richiede un atto d’amore.

Ogni detenuto e detenuta affronterà la propria capacità di amare e verrà chiamato a compiere una scelta: lasciarsi travolgere, convinti che il proprio bene è anche quello dell’altro, o saper riconoscere che a volte lasciar andare chi si ama è il vero e unico atto d’amore possibile?

Le riprese di Mare Fuori 3 si sono concluse a fine 2022; con una mossa a sorpresa Rai Fiction ancora prima dell’inizio delle riprese della terza stagione ha confermato che Mare Fuori 4 si farà: una decisione forte anche del successo di una serie che dura anche dopo la messa in onda.