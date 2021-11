La prima stagione è stata una rivelazione sia per la bravura del giovane cast che per i temi trattati: Mare Fuori 2, quindi, è molto atteso tra il pubblico di Raidue, curioso di sapere cosa accadrà ai due protagonisti ed ai loro compagni di disavventure dopo quanto successo nel finale della prima stagione. Siete tra i fan di questa serie tv? Allora proseguite nella lettura!

Mare Fuori 2, quando inizia?

Mare Fuori 2 – Trailer Non ci sono regole, non ci sono amici, non c'è futuro… solo il mare e una data 🙌 📺⚡ "Mare Fuori ". I nuovi episodi da mercoledì 17 novembre in prima serata su Rai2 e in diretta streaming su RaiPlay 📲 Posted by Rai2 on Monday, November 8, 2021

Il primo promo di Mare Fuori 2 risale all’estate scorsa, cosa che ha fatto pensare a molti che la seconda stagione sarebbe andata in onda ad inizio autunno. In realtà si è dovuto aspettare un po’, ma alla fine Raidue ha comunicato la data di uscita della seconda stagione, che andrà in onda da mercoledì 17 novembre 2021.

Mare Fuori 2, la trama

La seconda stagione seguirà inevitabilmente l’evoluzione dell’amicizia tra Filippo (Nicolas Maupas) e Carmine (Massimiliano Caiazzo), soprattutto dopo che il primo, per difendere il secondo, ha ucciso Ciro (Giacomo Giorgio). Ma la seconda stagione continuerà anche a raccontare le storie degli altri detenuti, in primis Naditza (Valentina Romani), di cui si è innamorato Filippo.

Nell’Istituto di detenzione minorile di Napoli faranno ingresso nuovi ragazzi e ragazze, come Kubra, una ragazza di origini nigeriane colpevole di matricidio, e Sasà, un ragazzino arrestato per violenza carnale, un reato che è convinto di non aver compiuto. In ogni caso, per conoscere meglio le loro storie si racconterà anche quella delle loro famiglie.

La serie continuerà anche a seguire il lavoro della direttrice Paola Vinci (Carolina Crescentini) e del Comandante della Polizia Penitenziaria Massimo Valenti (Carmine Recani), due persone agli antipodi sulla gestione del carcere ma che con il tempo imparano a rispettarsi e non solo.

Mare Fuori 2, il cast

Il cast della seconda stagione, come detto, conferma gran parte degli attori e delle attrici visti nella prima, ma non mancheranno nuovi ingressi, che serviranno a raccontare al pubblico nuove storie ed a creare nuove dinamiche all’interno dell’Ipm.

Nicolas Maupas: Filippo Ferrari

Massimiliano Caiazzo: Carmine Di Salvo

Carolina Crescentini: Paola Vinci

Carmine Recano: Massimo Valenti

Valentina Romani: Naditza

Ar Tem: Pino, detto “‘o pazzo”

Matteo Paolillo: Edoardo Conte

Serena De Ferrari: Viola

Mare Fuori 2, e Ciro?

I fan della serie si chiedono se nella seconda stagione ci sarà il personaggio di Ciro, interpretato da Giacomo Giorgio e che negli episodi già andati in onda ha dato del filo da torcere a Filippo ed a Carmine. Ciro, in realtà, è stato ucciso con una pugnalata tramite un cacciavite da Filippo nel finale della seconda stagione. O almeno così sembrava: Giorgio, sui social, ha condiviso alcune immagini dal set che fanno pensare che il suo personaggio sarà ancora presente.

Mare Fuori 2, quante puntate sono?

Il numero totale di episodi della seconda stagione è lo stesso della prima, ovvero dodici. Raidue li manderà in onda due per serate, per sei prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione, quindi, dovrebbe andare in onda il 22 dicembre.

Mare Fuori 2, regista e sceneggiatori

Dietro la macchina da presa c’è un cambio: se la prima stagione è stata diretta da Carmine Elia, la seconda vede invece la coppia formata da Milena Cocozza ed Ivan Silvestrini. A scrivere le sceneggiature, invece, ritroviamo Cristiana Farina (che della serie è anche ideatrice), Maurizio Careddu e Luca Monesi. La fiction è una coproduzione Rai Fiction-Picomedia, prodotta da Roberto Sessa.

Mare Fuori 2, dov’è stato girato?

Le location principali restano Napoli e le sue vie. L’Ipm, nel racconto, si trova a Nisida, ma nella realtà è stato ricostruito presso la base della Marina Militare del Molo San Vincenzo.

Mare Fuori 2, dove vederlo?

E’ possibile vedere Mare Fuori 2 su Raidue durante la messa in onda televisiva, ma anche su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre dal giorno successivo alla trasmissione in tv si può vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale della serie, dov’è possibile rivedere la prima stagione.