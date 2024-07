Da giovedì 26 settembre, in seconda serata, per sei settimane, andrà in onda su Rai 2 ‘Questioni di stile’, una trasmissione sul lifestyle con un taglio ironico e accattivante. Alla conduzione, Elisabetta Gregoraci. La conduttrice calabrese torna sul piccolo schermo, sulla seconda rete Rai, dopo l’esperienza di ‘Mad in Sud’, accanto a Gigi e Ross. Lo scorso anno, era al timone di ‘Battiti Live’ in onda su Italia 1.

“Ho aspettato la splendida serata di ieri per svelarvi il segreto che avevo da un po’ di tempo.. ma finalmente posso condividerlo con voi.

Ieri durante la presentazione dei Palinsesti Rai ho avuto il piacere di incontrare tutti i miei colleghi che prenderanno parte all’incredibile nuova stagione televisiva e finalmente ho potuto annunciare che

Questioni di Stile è pronto a salpare dal 26 settembre su @instarai2!

Che emozione! Giuro: non vedevo l’ora di condividerlo con voi che mi seguite da un bel po’!”

Questioni di stile: le anticipazioni sul nuovo programma di Rai 2 con Elisabetta Gregoraci

Il programma, sviluppato in modo leggero senza dimenticare la chiave della rappresentazione e dell’approfondimento, coinvolgerà il pubblico in un viaggio affascinante tra stili e tendenze nel mondo. Elisabetta Gregoraci sarà la conduttrice, in qualità di capitano, guiderà una squadra di inviate e inviati che andranno alla scoperta delle avanguardie del made in Italy e non solo, esplorando il lusso, le stravaganze e le mode. Ogni inviato avrà una particolarità che lo rende un personaggio caratteristico, come la bellezza, l’irriverenza, l’ironia o l’impertinenza, con obiettivi e missioni definite da compiere.

Ciascuna puntata racconterà, attraverso i servizi, prodotti, modi e stili di vita, e personaggi, coinvolgendo il telespettatore in una vera e propria esperienza immersiva.

Questioni di stile: dove vederlo in diretta tv e live streaming

Il programma si può vedere in diretta tv e live streaming su Rai 2 e Raiplay a partire da giovedì 7 ottobre 2024. E’ possibile rivedere su Raiplay l’intera puntata e i momenti cult della serata.