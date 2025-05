Come Leroy Jethro Gibbs è diventato quel leader carismatico che abbiamo conosciuto a NCIS? Per provare a rispondere a questa domanda, CBS ha deciso di realizzare NCIS: Origins partita negli Stati Uniti a ottobre 2024 e in arrivo in Italia dal 16 febbraio su Rai 2, la casa italiana di NCIS in prima visione. Seguendo una moda sempre più frequente in cui si cerca di raccontare le origini di un personaggio amato dal pubblico (Dexter: Original Sin non vi dice nulla?), NCIS: Origins è ambientata nel 1991 e ci riporta a quel periodo in cui Gibbs era un agente della NIS Naval Investigative Service che poi è stata sostituita dalla NCIS con l’aggiunta della C di Criminal. Mark Harmon, storico interprete di Gibbs, oltre che produttore è il narratore della serie.

NCIS: Origins, la trama

Ambientata nel 1991 la serie ci racconta Leroy Jethro Gibbs quando, dopo la morte della moglie, si unisce alla squadra della NIS di Camp Pendleton guidata da Mike Franks. Gibbs si farà strada in un gruppo grintoso ma un po’ disordinato, diventando quell’agente speciale che abbiamo imparato a conoscere.

La puntata del 30 marzo

1×06 In gabbia: viene ritrovato il cadavere di un sottufficiale con una pistola nella mano sinistra ma l’ipotesi di suicidio viene presto smentita. Sulla scena del crimine vengono ritrovate delle lettere piccanti, ma forse sono soltanto una copertura e dietro quelle lettere c’è qualcuno interessato a delle informazioni top secret.

La puntata del 16 marzo

1×05 Il giorno del giudizio: il professor Hope ha confessato sei anni fa di aver ucciso la moglie e l’amante e sta per essere giustiziato. Franks, che all’epoca aveva lavorato al caso, aveva promesso alla gemella della vittima di restituirle il corpo ma non è riuscito a far mai confessare all’uomo il luogo in cui l’ha sepolta. Adesso ci lavora con tutta la squadra.

La puntata del 9 marzo

1×04 Non tutto è perduto: il cadavere di una donna, Briana Davis, fidanzata del Sergente Maggiore Jones al momento in missione all’estero, viene ritrovato mentre la figlia del sergente è scomparsa. La bambina viene ritrovata in un bosco sotto shock, ha visto il killer ma non riesce a fornire un identikit.

La puntata del 2 marzo

1×03 L’uomo falena: la squadra indaga su un caso che ha una doppia valenza, sia spaccio di droga che contrabbando di armi. In una riserva naturale vengono ritrovati il cadavere di un ragazzo e delle uova piene di marijuana. Gibbs, che per il momento era stato da parte, contravviene all’ordine di rimanerne fuori e partecipa attivamente all’indagine

La puntata del 23 febbraio

1×02 Un nuovo inizio – seconda parte: mentre Gibbs inizia ad abituarsi alla nuova squadra e al nuovo lavoro, continuano le indagini sul cecchino soprannominato “omino del sonno” perché uccide di notte mentre le vittime sono addormentate.

La puntata del 16 febbraio

1×01 Un nuovo inizio – prima parte: la prima puntata ci introduce alla vita del giovane Gibbs che dopo la morte della moglie e della figlia riesce a entrare come agente speciale nella NIS iniziando una nuova vita.

NCIS: Origins, il cast

Il ruolo del giovane Gibbs è stato affidato ad Austin Stowel. Stephen Amell, noto per il ruolo di Arrow, ha raccontato di aver fatto il provino per interpretare il giovane Gibbs qualche giorno prima di fare quello per la serie Suits L.A. di cui poi è diventato protagonista.

Austin Stowell è Leroy Jethro Gibbs

è Leroy Jethro Gibbs Kyle Schmid è Mike Franks (nella serie originale di NCIS è stato interpretato da Muse Watson)

è Mike Franks (nella serie originale di NCIS è stato interpretato da Muse Watson) Mariel Molino è Cecilia “Lala” Dominguez, ex marine

è Cecilia “Lala” Dominguez, ex marine Caleb Foote è Randy Randolf, agente speciale

è Randy Randolf, agente speciale Tyla Abercrumbie è Mary Jo Hayes, ufficiale di supporto alle operazioni

è Mary Jo Hayes, ufficiale di supporto alle operazioni Diany Rodriguez è Vera Strickland (Roma Maffia l’ha interpretata nella serie originale)

è Vera Strickland (Roma Maffia l’ha interpretata nella serie originale) Robert Taylor è Jackson Gibbs, il padre di Jethro (Ralph Waite l’ha interpretato nella serie originale)

è Jackson Gibbs, il padre di Jethro (Ralph Waite l’ha interpretato nella serie originale) Patrick Fischler è Cliff Wheeler, capo dell’ufficio di Pendleton dell’NIS

è Cliff Wheeler, capo dell’ufficio di Pendleton dell’NIS Lori Petty è la dottoressa Friedman, assistente medico legale

è la dottoressa Friedman, assistente medico legale Bobby Moynihan è Woody Browne analista

NCIS: Origins 2 si farà?

Si, CBS ha rinnovato la serie per una seconda stagione.

NCIS: Origins quando è in onda?

L’appuntamento è la domenica sera alle 21:50 a partire dal 16 febbraio 2025 con la prima parte di stagione (se le tradizioni saranno rispettate la seconda parte arriverà in autunno).

NCIS: Origins quante puntate sono?

La prima stagione di NCIS: Origins è composta da 18 puntate.

NCIS: Origins su Rai Play

Gli episodi di NCIS: Origins sono in streaming su Rai Play sia in modalità live nella pagina della diretta di Rai 2 che on demand nei giorni successivi (ma restano in streaming per un periodo limitato).