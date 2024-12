È tornato, ringiovanito, ma è tornato: Dexter Original Sin è la serie tv prequel che racconta la vita di un giovane Dexter Morgan, il “killer dei serial killer” al lavoro per la Polizia di Miami portato al successo nei primi anni Duemila da Michael C. Hall.

La serie tv esplora la gioventù del protagonista, il suo ingresso alla Omicidi ma sopratutto il suo istinto omicida che, grazie al codice insegnatogli dal padre, viene regolato e diretto verso determinate prede. Ma tenere nascosto il suo “passeggero oscuro” non è mai stato semplice, per Dexter, neanche quando era più giovane. Non vedete l’ora di scoprire questo prequel? Proseguite nella lettura!

Dexter Original Sin streaming

La serie tv è un’esclusiva, in Italia, di Paramount+. Bisogna quindi abbonarsi alla piattaforma a un costo di 7,99 euro al mese o di 79,99 euro all’anno. La piattaforma offre sette giorni di prova gratuiti.

Dexter Original Sin, uscita Italia

La serie tv debutta in Italia da venerdì 13 dicembre 2024, in contemporanea con l’uscita negli Stati Uniti, dove è disponibile sempre su Paramount+.

Dexter Original Sin, cast

Il cast della serie tv vede interpreti tutti nuovi rispetto alla serie madre, che però danno volto in gran parte dei casi a personaggi già noti al pubblico. Torna Michael C. Hall nei panni di Dexter, ma questa volta come narratore della voce interiore della sua versione più giovane, interpretata da Patrick Gibson, visto in The Tudors, The OA e Tenebre e Ossa. Da citare anche la presenza di Patrick Dempsey e di Sarah Michelle Gellar nei panni di due nuovi personaggi.

Patrick Gibson è Dexter Morgan, il protagonista;

il protagonista; Christian Slater è Harry Morgan, padre di Dexter;

padre di Dexter; Molly Brown è Debra Morgan, sorella di Dexter;

sorella di Dexter; Christina Milian è Maria LaGuerta, tenente della Omicidi di Miami (di cui sarà futuro capo);

tenente della Omicidi di Miami (di cui sarà futuro capo); James Martinez è Angel Batista, detective della Omicidi di Miami;

detective della Omicidi di Miami; Alex Shimizu è Vince Masuka, collega di Dexter nel laboratorio forense della Polizia;

collega di Dexter nel laboratorio forense della Polizia; Reno Wilson è Bobby Watt;

Patrick Dempsey as Aaron Spencer, capo della Omicidi di Miami;

capo della Omicidi di Miami; Sarah Michelle Gellar è Tanya Martin, a capo della Scientifica (e quindi superiore di Dexter);

a capo della Scientifica (e quindi superiore di Dexter); Jasper Lewis è Doris Morgan, madre adottiva di Dexter;

madre adottiva di Dexter; Joe Pantoliano è Mad Dog;

Brittany Allen é Laura Moser;

Randy Gonzalez è Santos Jimenez;

Aaron Jennings è Clark Sanders;

Raquel Justice è Sofia Rivera;

Carlo Mendez è Hector Estrada;

Isaac Gonzalez Rossi è Gio;

Roberto Sanchez è Tony Ferrer;

Amanda Brooks è Becca Spencer.

Dexter Original Sin, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi del prequel sono dieci. Paramount+ li pubblica uno a settimana, per dieci settimane. Il finale è disponibile il 14 febbraio 2025.

Dexter Original Sin, la trama

Nella Miami del 1991, Dexter è alle prese con il suo passaggio da studente a serial killer vendicatore. Quando i suoi impulsi sanguinari non possono più essere ignorati, Dexter deve imparare a canalizzare la sua oscurità interiore. Con la guida del padre Harry adotta un codice che lo aiuta a trovare e uccidere le persone che meritano di essere eliminate dalla società senza entrare nel radar delle forze dell’ordine. Una sfida particolare per il giovane Dexter, che inizia uno stage di medicina legale presso il Dipartimento di Polizia di Miami.

Dexter Original Sin, il creatore della serie

La serie tv è stata ideata da Clyde Phillips, già dietro la serie originale, a sua volta tratta dalla saga di libri di Jeff Lindsay.

Dexter Original Sin, la sigla

La sigla del prequel riprende quella della serie originale, con la musica scritta da Rolfe Kent e Daniel Licht. Le immagini sono simili a quelle della serie madre, mostrando i gesti di una mattina qualsiasi, dal lavaggio dei denti alla vestizione fino alla colazione, ma con nell’ottica di un serial killer, per cui ogni mossa può ricordare un gesto violento.

Dexter Original Sin, dov’è stato girato?

La serie tv è stata girata nell’estate 2024 a Miami e Los Angeles.

Dexter, la serie tv

Dexter Original Sin è prequel di Dexter, serie tv andata in onda su Showtime, negli Stati Uniti, dal 2006 al 2013, per otto stagioni e vincitrice di due Emmy Awards e di due Golden Globe. L’intera serie tv è disponibile su Paramount+, così come il sequel Dexter New Blood, del 2021.

A luglio 2024 è stata inoltre annunciata Dexter Resurrection, vero e proprio sequel della serie originale, la cui trama per ora è top secret e che sarà disponibile nell’estate 2025 su Showtime negli Stati Uniti e su Parampunt+ in Italia.