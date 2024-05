È ufficiale: Dexter avrà una prosecuzione, dopo il successo ottenuto dalla miniserie “New Blood” del 2021, valida come sequel delle otto stagioni andate in onda precedentemente su Showtime. Questa volta, però, Dexter non guarderà in avanti, ma indietro, con un prequel dal titolo Dexter: Original Sin (annunciato da Showtime e da Paramount+), che si concentrerà non solo sul protagonista, ma anche sulla sua famiglia.

Il cast di Dexter: Original Sin

Cominciamo dal cast: essendo un prequel, mettiamo da parte il sogno di rivedere (salvo qualche cameo a sorpresa) Michael C. Hall nei panni del protagonista o Jennifer Carpenter in quelli di sua sorella Debra. Questa volta, ad interpretare un giovane Dexter Morgan sarà Patrick Gibson, visto di recente in Shadow and Bone, ma anche in The OA, Good Girl Jane e Property of the State.

Al suo fianco, nei panni di Debra Morgan, ci sarà Molly Brown, già nel cast delle serie Evil, Billions e The Marvelous Mrs. Maisel. Infine, per il ruolo di Harry Morgan, padre dei due e detective della Omicidi, è stato scelto Christian Slater, mitico protagonista di Mr. Robot per la tv ma visto in numerosi altri ruoli al cinema.

Come detto, Michael C. Hall questa volta non dovrebbe comparire davanti alla telecamera, ma l’attore che tanto deve al personaggio di Dexter farà comunque la sua parte, in quanto sarà tra i produttori esecutivi di questo nuovo progetto.

La trama di Dexter: Original Sin

Ma di cosa parlerà Dexter: Original Sin? Come detto, sarà un prequel da dieci episodi, quindi ambientato nel passato. Saremo, nello specifico, nella Miami del 1991. La serie seguirà il protagonista nel passaggio da studente a serial killer vendicatore.

Quando i suoi impulsi assetati di sangue non possono più essere ignorati, Dexter deve imparare a incanalare la sua oscurità interiore. Con la guida di suo padre, Harry, adotta (come spiegato nella serie originale) un Codice progettato per aiutarlo a trovare e uccidere persone che meritano di essere eliminate dalla società senza entrare nel radar delle forze dell’ordine. Questa è una sfida particolare per il giovane Dexter che inizia uno stage forense presso il Dipartimento di Polizia di Miami.

La garanzia di Clyde Phillips

A garantire sulla bontà della trama c’è Clyde Phillips, colui che ha portato Dexter in tv fin dalla prima stagione. Il personaggio di Dexter è nato in realtà dalla penna di Jeff Lindsay, che lo fece debuttare nel libro “La mano sinistra di Dio” e ne riprese le vicende in altri romanzi.

Fin dal suo debutto negli Stati Uniti, nel 2006, la serie divenne un fenomeno, ottenendo molteplici nomination agli Emmy Awards e ai Golden Globe come Migliore Serie tv Drammatica, nonché un Peabody Award nel 2008, ed è stata nominata per due volte tra le dieci migliori serie televisive di AFI.

Nel 2013, la Writer’s Guild of America ha inoltre incluso Dexter nella lista delle “101 serie televisive meglio scritte”. Un successo di cui il pubblico si è ricordato nel 2021, quando il sequel “New Blood” ha registrato numeri da record, diventando la serie più vista nella storia di Showtime. Un sequel che ebbe anche il difficile compito di “risarcire” il pubblico, in gran parte deluso dal finale di serie andato in onda nel 2013.

Dove vedere la serie tv Dexter?

È tempo, quindi, di rewatch: se volete rivedere (o magari recuperare) sia Dexter che Dexter: New Blood, potete andare su Paramount+, dove sono disponibili per la visione on demand e in streaming. Anche Dexter: Original Sin sarà disponibile su Paramount+.