Le aspettative sono alte, altissime, inutile negarlo. Perché se sei una serie tv come Dexter, andata in onda per otto stagioni diventando un cult della tv via cavo americana, e se il finale del 2013 è stato massacrato dalla gran parte dei suoi fan, vuoi fare le cose per bene e riparare il “danno”. Così Dexter 9, meglio noto anche come Dexter: New Blood, cercherà di rimediare all’ultima puntata andata in onda ed a quella conclusione che non è andata a genio a molti.

“Dexter è un gioiello nella corona di Showtime e non gli abbiamo reso giustizia con quel finale. E’ sempre stato un mio tormento”, ha detto al Television Critics Association press tour il presidente dell’intrattenimento del network Gary Levine. “Abbiamo sempre cercato di capire se ci fosse un modo per farlo bene e c’è voluto del tempo. Abbiamo finalmente trovato una soluzione che non vediamo l’ora di mostrare al mondo”.

La nona stagione della serie vedrà Harrison (Jack Alcott), figlio del protagonista, ritrovarlo in una cittadina, dove si era rifugiato dopo il finale di serie. Harrison era convinto che il padre fosse morto. “Non potevamo rifare Dexter senza riportare in scena suo figlio”, ha spiegato lo showrunner Clyde Phillips, che alla serie ha lavorato anche durante le otto stagioni passate. “Dexter dovrà lavorare molto per conquistarlo e convincerlo di essere una brava persona”.

Ma a far discutere i fan in queste ore è la conferma che tra gli attori del cast originale della serie rivedremo Jennifer Carpenter nel ruolo di Debra. Chi ha visto tutta la serie sa bene che questa scelta potrebbe sembrare insolita, eppure è la stessa attrice a spiegare che la versione di Deb che vedremo in New Blood sarà diversa da quella che conoscevamo:

“Amo l’idea di essere stata invitata a far parte della psiche di Dexter come suo nuovo Passeggero Oscuro. E’ qualcuno che a volte prende le redini della situazione senza diventare l’angioletto o il diavoletto sulla sua spalla, ma gira il volante a destra o sinistra contro a sua volontà. Lo manipola, lo guida, abusa di lui, lo salva”.

Debra, in altre parole, sarà la nuova Harry, il padre di Dexter (e Deb) che guida il protagonista sotto forma di coscienza. Carpenter non sarà l’unico ritorno dalla serie originale: rivedremo infatti anche John Lithgow nei panni del temutissimo Trinity Killer. Tra i nuovi personaggi, Clancy Brown sarà Kurt Caldwell, persona di spicco di Iron Lake -dove ora vive Dexter-, mentre Jamie Chung interpreterà la conduttrice di un podcast crime.

Dexter: New Blood -composto da dieci episodi- debutterà negli Stati Uniti il 7 novembre 2021, ma Sky e Now hanno già annunciato che la serie sarà trasmessa a breve distanza dalla messa in onda originale. Non bisognerà aspettare molto, insomma, per scoprire come Showtime abba voluto chiedere scusa per un finale bocciato da tutti e se, con questa nuova interazione, riuscirà a farsi perdonare.