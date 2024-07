Dexter: Resurrection, Michael C. Hall torna a interpretare il serial killer nella nuova serie sequel (e i dubbi non mancano)

Pensate che Dexter fosse finito una volta per tutte con New Blood? Niente di più sbagliato: Showtime punterà non solo sul prequel dedicato ad uno dei personaggi più celebri delle serie tv degli anni Duemila, ma sta lavorando anche a Dexter Resurrection, una vera e propria serie sequel della serie originale. E i dubbi, per chi ha visto New Blood, non mancano.

Cosa sappiamo su Dexter: Resurrection? La trama

-ATTENZIONE: SPOILER SUL FINALE DI DEXTER NEW BLOOD-

Le indiscrezioni sulla trama di Dexter: Resurrection sono davvero poche. L’annuncio è stato fatto domenica 28 luglio, durante il panel dedicato a Dexter: Original Sin, il prequel, al Comic-Con di San Diego. Tra gli ospiti del panel era presente anche Michael C. Hall, interprete di Dexter Morgan.

Una presenza, la sua, che è servita proprio ad annunciare Dexter: Resurrection. “Siamo entusiasti di vedere Michael C. Hall riprendere il suo ruolo iconico nella serie di maggior successo di Showtime di sempre”, ha affermato Chris McCarthy, co-CEO di Paramount Global e Presidente di Showtime & Mtv Entertainment Studios. “Dexter: Resurrection piacerà alle decine di milioni di fan di lunga data”.

Resta il mistero su come rivedremo Dexter Morgan, considerato che nel finale di New Blood, realizzato appositamente per dare una degna conclusione alla serie ed al personaggio dopo la pioggia di critiche ricevute anni prima con la fine della serie, ci ha mostrato il protagonista morire per mano del figlio Harrison (Jack Alcott) che, dopo aver ucciso il padre e averne lasciato il corpo a terra, è fuggito.

Dexter è davvero morto, oppure ha finto per permettere al figlio di scappare da solo o è stato salvato da qualcuno che ha assistito alla scena? Dexter: Resurrection andrà in onda nell’estate 2025 su Showtime negli Stati Uniti e, in Italia, su Paramount+.

Dexter: Original Sin, la sigla “amarcord”

Hall sarà anche coinvolto nel prequel, ora in produzione e prossimamente disponibile in Italia su Paramount+. L’attore sarà infatti produttore esecutivo… e non solo. Proprio nei giorni scorsi, in occasione della diffusione della sigla di Original Sin, è stato svelato che Michael C. Hall sarà la voce interiore del giovane Dexter, interpretato da Patrick Gibson.

La sigla (che potete vedere in alto) è una sorta di ritorno alle origini: riprende infatti la mitica introduzione della serie originale, mostrando il giovane protagonista intendo (insieme al padre e ad altri personaggi) a prepararsi la colazione, con gesti che alludono alle mosse di un serial killer. Non manca la mitica colonna sonora, riarrangiata per l’occasione.

Original Sin sarà ambientato negli anni Novanta e racconterà il passaggio di Dexter da studente a killer vendicatore, seguendo il Codice che il padre Harry (Christian Slater) gli insegna proprio in quegli anni per riuscire a tenere a bada il suo istinto assassino. Nel cast anche Molly Brown nei panni della sorella Debra, Patrick Dempsey in quelli di Aaron Spencer, Capitano della Omicidi di Miami e Sarah Michelle Gellar in quelli di Tanya Martin, a capo della Scientifica e nuovo capo del protagonista.

“Aspettatevi quello che avete già visto, ma meglio”, promette Clyde Phillips, showrunner anche della serie originale. “Vedere questi personaggi da giovani è semplicemente incredibile e la storia, ve lo prometto, sarà sorprendente, sbalorditiva e soddisfacente”.