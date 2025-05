Torna il classico appuntamento con NCIS, la serie tv arrivata alla stagione 22 originariamente nata come spinoff di Jag – Avvocati in divisa ma indubbiamente diventata di maggior successo rispetto alla serie da cui ha avuto origine. NCIS continua ad andare avanti anche senza il suo storico protagonista quel Leroy Jethro Gibbs interpretato da Mark Harmon. Ma vediamo cosa ci aspetta nelle puntate in onda su Rai 2 la domenica sera dal 16 febbraio.

NCIS 22 la trama delle puntate

La puntata di domenica 30 marzo

22×06 Knight and Day: la squadra NCIS ferma un tentativo di rapimento ai danni di un appaltatore dell’industria della difesa, indagando però scoprono che il vero obiettivo era la moglie dell’uomo, una donna impegnata nel sociale ma con un carattere difficile.

La puntata di domenica 16 marzo

22×05 Una spia: il capitano Butler inizia a mostrare dei segni di demenza, pensa di essere negli anni ’70 e di avere una missione da compiere. Così ruba un fascicolo nell’archivio della Marina. L’agente Conrad arriva all’NCIS dicendo che l’uomo era tenuto d’occhio dalla CIA in quanto spia dei russi.

La puntata di domenica 9 marzo

22×04 Bastoni e pietre: durante la notte Parker riceve una telefonata riguardo una minaccia russa contro l’Europa, che è stata intercetta. Prova a guadagnare tempo per far decifrare correttamente il messaggio prima che il presidente ordini di inviare testate nucleari. Intanto Knight e Palmer parlano del loro futuro.

La puntata di domenica 2 marzo

22×03 A proposito di Hal: il Navy Seal Bryce Prescott torna da una missione e scopre che una ragazza, Mary, ha fatto una festa in casa sua, gli dice di essere la fidanzata di Hal un ragazzo che ha affittato l’immobile e che Prescott trova morto nel seminterrato. Torres vuole trasformare l’ufficio di Ducky in una palestra; McGee indaga sul vice direttore Laroche.

La puntata di domenica 23 febbraio

22×02 Incidente diplomatico: nell’ufficio del direttore Vance muore un uomo, apparentemente per infarto, proprio alla vigilia dei colloqui tra USA e Venezuela per la sicurezza nei Caraibi. Parker decide di mettere da parte il protocollo e trasportare il cadavere nella sua stanza d’albergo in modo da poter avviare un’indagine formale. Intanto all’incontro della NATO partecipa anche Lena Paulsen con cui Vance ha una relazione saltuaria.

La puntata di domenica 16 febbraio

22×01 Il nido vuoto: Torres si infiltra in un cartello di narcotrafficanti, Knight è in California, McGee vorrebbe diventare vice direttore e Parker resta solo in ufficio, almeno finché non arriva la richiesta di aiuto di Torres. Nel frattempo l’investigatore del dipartimento di giustizia Laroche, indaga sulla squadra NCIS.

NCIS 22 quando è in onda?

L’appuntamento è la domenica sera alle 21:00 a partire dal 16 febbraio 2025 con la prima parte di stagione (se le tradizioni saranno rispettate la seconda parte arriverà in autunno).

NCIS 22 quante puntate sono?

La ventiduesima stagione di NCIS è composta da 22 puntate.

NCIS 22 il cast

La stagione 22 ha visto la conferma in blocco del cast delle ultime stagioni di NCIS a partire dal veterano Sean Murray presente fin dalla prima stagione nel ruolo dell’agente McGee.

Sean Murray è Timothy McGee, NCIS Senior Special Agent

Wilmer Valderrama è Nick Torres

Katrina Law è Jessica Knight

Diona Reasonover è Kasie Hines

Brian Dietzen è il dottor Jimmy Palmer, patologo

Rocky Carroll è Leon Vance, direttore NCIS

Gary Cole è Alden Parker, ex agente FBI, agente di una squadra speciale

Laura San Giacomo è la dottoressa Confalone

Seamus Dever è Gabriel Laroche

NCIS 22 su Rai Play

Gli episodi di NCIS 22 sono in streaming su Rai Play sia in modalità live nella pagina della diretta di Rai 2 che on demand nei giorni successivi (ma restano in streaming per un periodo limitato). In alternativa le prime 20 stagioni della serie tv sono in streaming su Disney+ su NOW e on demand su Sky, 4 stagioni dalla 14 alla 18 sono su Paramount+, dalla 10 alla 14 sono su Netflix.

NCIS 23 si farà?

Al momento non si sa. La serie negli Stati Uniti non sta vivendo un periodo brillante, gli ascolti live sono calati (come per tutti i programmi) e non brilla particolarmente per i dati in streaming. La decisione sarà presa nei prossimi mesi.

NCIS e gli spinoff dal prequel a Tony & Ziva

L’universo di NCIS dopo la chiusura di tutti gli spinoff prima New Orleans, poi Los Angeles e infine Hawaii durato solo 3 stagioni, ha dato vita a NCIS Origins, con al centro un giovane Gibbs. Non solo perché prossimamente su Paramount+ arriverà NCIS: Tony e Ziva, in cui Michael Weatherly e Cote de Pablo riprenderanno i loro ruoli facendo felici i tanti fan della serie. Secondo le prime indiscrezioni la serie vedrà Ziva e DiNozzo in fuga in giro per l’Europa. Su Paramount+ è invece disponibile NCIS: Sydney