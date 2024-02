È stata una delle coppie più amate di Ncis: ora, è finalmente pronta a tornare in azione, in Europa. Paramount+ ha infatti annunciato di aver ordinato una prima stagione da dieci episodi di un nuovo spin-off di Ncis che avrà come protagonisti Tony DiNozzo e Ziva David, interpretati da Michael Weatherly e Cote de Pablo. È il secondo nuovo progetto legato ad Ncis annunciato in questi mesi, dopo il prequel Ncis: Origins, che avrà come protagonista un giovane Gibbs.

La trama di Ncis con DiNozzo e Ziva

Ancora senza titolo, il progetto racconterà le avventure della coppia anni dopo aver lasciato l’Ncis. Come abbiamo scoperto dalla serie originale nel corso delle stagioni passate, Ziva è andata a Parigi, dove vive DiNozzo, per crescere con lui la figlia Tali.

Ma quando la società di sicurezza di Tony viene attaccata, la famiglia deve fuggire attraverso l’Europa, cercando di capire chi li sta inseguendo. Un’occasione, per i “Tiva”, per imparare anche a fidarsi di nuovo l’uno dell’altra, in modo da poter avere finalmente il loro lieto fine.

“Un progetto a cui pensiamo da anni”

“Parliamo di questa storia da molti anni e ora, con John McNamara al timone, siamo pronti”, hanno detto Weatherly e de Pablo, che saranno anche produttori esecutivi della serie. “Il mondo di Tony e Ziva (e della figlia Tali) promette di essere un ottovolante ricco di azione alimentato da amore, pericolo, lacrime e risate. Vogliamo anche ringraziare i fan di tutto il mondo che hanno sostenuto per anni il movimento ‘Tiva’. Ancora oggi ci salutano per dirci quanto significano per loro questi personaggi e chiederci cosa stanno facendo Tony e Ziva adesso. Questo è per voi!”.

Weatherly, in queste settimane, aveva sparso qualche indizio su questa reunion sui social network, lasciando intendere che ci sarebbero potute essere delle sorprese. L’attore è comparso in Ncis proprio nella ventunesima stagione, quella tutt’ora in corso, nell’episodio tributo a Ducky (David McCallum, venuto a mancare nel settembre dell’anno scorso), mentre De Pablo è comparsa nei panni di Ziva per l’ultima volta nella 17esima stagione, nel 2019, dopo che il suo personaggio era stato fatto credere morto in un’esplosione anni prima.

La piattaforma che si affida a due personaggi “generalisti”

Con questa mossa Paramount+ (che fa parte dello stesso gruppo della Cbs, il network che trasmette Ncis e i suoi spin-off) conferma che, a volte, per guardare avanti bisogna dare uno sguardo a ciò che si è lasciati indietro. Perché se è vero che questo progetto sarà nuovo di zecca e cercherà di ampliare l’universo di Ncis con una storia che promette un tasso d’azione maggiore e che, sopratutto, avrà un’inedita ambientazione europea, è altrettanto vero che marchio e protagonisti appartengono ad un’epoca in cui lo streaming era ancora sconosciuto.

Gli anni d’oro di Ncis (che ad oggi resta ancora una delle serie tv più viste sulla tv generalista) sono legati ormai ad altri tempi, quando per vedere un nuovo episodio era obbligatorio sintonizzarsi davanti alla tv. L’appuntamento era unico, e l’attesa cresceva di giorno in giorno.

In un contesto del genere, la storia d’amore tra DiNozzo e Ziva è diventata sempre più centrale nella trama della serie, regalando ai due interpreti una maggiore popolarità ed affetto da parte del pubblico. Prevedibile, quindi, che l’uscita di scena di Ziva prime e di DiNozzo poi siano tra i momenti più significativi di tutta la serie.

De Pablo aveva fatto perdere un po’ le sue tracce sul piccolo schermo, mentre Weatherly si era tuffato in una nuova serie, Bull, di cui è stato protagonista fino alla primavera scorsa, quando ha chiuso. Il momento è perfetto, dunque, per riunire la coppia, non in tv, ma su una piattaforma, che sicuramente trarrà beneficio da questa reunion dal sapore pre-streaming.