La famiglia di Ncis perde uno dei suoi componenti più amati dal pubblico: ieri, lunedì 25 settembre 2023, si è spento all’età di 90 anni David McCallum, che per vent’anni ha interpretato il personaggio di Donald “Ducky” Mallard, presente fino al finale dell’ultima stagione andata in onda, nella primavera scorsa.

Nato in Inghilterra nel 1933, McCallum aveva studiato alla Royal Academy of Music, ma mise da parte la musica per la recitazione, frequentando la Royal Academy of Dramatic Arts. Molto teatro ai suoi esordi, prima di trasferirsi negli Stati Uniti, dove incontrò il suo primo successo.

McCallum fu infatti nel cast della serie Organizzazione UNCLE, nei panni di Illya Kuryakin. Inizialmente un personaggio secondario, i produttori decisero di promuoverlo a co-protagonista dopo aver notato la chimica con l’attore protagonista Robert Vaughn. Il ruolo lo fece conoscere al grande pubblico, e gli fece guadagnare anche due nomination agli Emmy Awards ed una ai Golden Globe.

Numerosi i film (tra questi, “La grande fuga”), i film-tv e la partecipazione a varie serie minori nel corso degli anni. Ma è con Ncis che McCallum si è ri-presentato al pubblico e fatto conoscere ad una nuova generazione di telespettatori. Ducky Mallard è stato un medico legale assistente dell’Ncis, ma nel corso delle stagioni è diventato un vero confidente per i vari personaggi della serie, in primis lo storico protagonista Gibbs, interpretato da Mark Harmon. Facendo parte dell’universo di Ncis, ha preso parte come guest-star anche ad alcuni episodi dello spin-off Ncis: New Orleans. Durante questi anni si dedicò anche alla scrittura del suo primo libro, “Once a Crooked Man”.

Nelle ultime stagioni la sua presenza nella serie è stata ridotta, sfruttando il pensionamento di Mallard, ma McCallum è sempre stato presente nelle vare stagioni della serie. Proprio ieri sera la Cbs aveva programmato una maratona di Ncis in occasione dei 20 anni di messa in onda. Una serata che non ha mancato di ricordare l’attore, come si può vedere qui sotto. McCallum lascia la moglie Katherine, i quattro figli ed otto nipoti.

“Siamo profondamente rattristati dalla scomparsa di David McCallum e siamo privilegiati che la Cbs sia stata la sua casa per così tanti anni”, hanno dichiarato Cbs e Cbs Studios, “David era un attore e autore di talento, amato in tutto il mondo. Ha condotto una vita incredibile e la sua eredità vivrà per sempre attraverso la sua famiglia e le innumerevoli ore trascorse al cinema e in televisione che non scompariranno mai. Ci mancherà il suo calore e il suo tenero senso dell’umorismo che illuminavano ogni stanza o palcoscenico in cui metteva piede, così come le storie brillanti che spesso condivideva da una vita ben vissuta. I nostri pensieri vanno a sua moglie Katherine, a tutta la sua famiglia e a tutti coloro che conoscevano e amavano David”.

Il ricordo del cast

David McCallum made every moment count, in life and on set. Let’s raise a jug and celebrate a funny fantastic authentic man. I’ve only got 3 autographs. Connery, Tony Bennett and McCallum. I felt the same way as Steve McQueen in this picture from The Great Escape: Wow! It’s David… pic.twitter.com/ve6hFvFkQD — Michael Weatherly (@M_Weatherly) September 25, 2023

Immancabile il ricordo del cast storico di Ncis, in primi Mark Harmon: “David”, ha detto in un comunicato, “ha vissuto una vita fantastica, piena e lunga. Ero in soggezione quando l’ho incontrato per la prima volta e tutti noi nello show siamo stati onorati di aver lasciato il segno al suo fianco. Le mie condoglianze vanno a Katherine e alla sua famiglia”.

Su X, Michael Weatherly ha invece scritto che “David McCallum ha fatto sì che ogni momento contasse, nella vita e sul set. Alziamo un boccale e celebriamo un uomo autentico, divertente e fantastico. Ho solo tre autografi: Connery, Tony Bennett e McCallum. Mi sono sentito allo stesso modo di Steve McQueen in questa foto de ‘La grande fuga’: wow! È David McCallum! Nessuno lo ha fatto meglio. Siamo stati fortunati che abbia interpretato Ducky. Mandiamo tutto l’amore del mondo alla sua bellissima famiglia”.