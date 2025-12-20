The Voice Senior 2025, la finale che incorona Francesco De Siena: classifica finale e percentuali di voto

La sesta edizione di The Voice Senior, il talent show di Rai 2 dedicato alle voci over 60 e condotto da Antonella Clerici, si è concluso con una serata-fiume che ha ribadito il senso del programma: la musica come seconda possibilità e non come effetto-nostalgia.

The Voice, vince Francesco De Siena

A prendersi scena, applausi e titolo è stato Francesco De Siena, 60 anni, professore di musica originario di Morciano di Leuca, in Salento, che ha portato alla vittoria il team guidato da Nek che era al suo esordio in trasmissione tra giudici e coach.

In apertura, tutti i dodici finalisti sono saliti insieme sul palco per un medley con ospite speciale Umberto Tozzi, sulle note di “Ti amo”, “Gloria” e “Si può dare di più”. Un incipit da concerto più che da gara, che ha preparato il terreno a un racconto fatto di storie personali e cavalli di battaglia, con i coach Arisa, Loredana Bertè, Nek e la coppia Clementino–Rocco Hunt a fare da registi emotivi oltre che musicali.

Dalle Blind alla consacrazione: il percorso di Francesco De Siena

Il trionfo di De Siena è il punto di arrivo di un lungo e articolato percorso costruito puntata dopo puntata. Alle Blind Auditions il docente salentino aveva subito conquistato Nek con una versione intensa di Avrai di Claudio Baglioni, tanto da spingerlo a usare il blocco su Loredana Bertè che stava già per proporsi pur di averlo in squadra. Da lì in avanti, il professore salentino ha continuato a crescere, alternando pianoforte e voce con un controllo tecnico da professionista e la fragilità giusta per far passare le emozioni.

Musicista di lungo corso, diplomato in viola al Conservatorio di Lecce e in violino a Matera, De Siena ha alle spalle anni di orchestra, progetti dedicati ai cantautori e persino una finale a Castrocaro negli anni Novanta. The Voice Senior gli ha dato una nuova vetrina e soprattutto un contesto in cui la sua sensibilità potesse emergere pienamente: non come semplice “nostalgico” dei grandi classici italiani, ma come interprete maturo, capace di rileggerli.

I super finalisti, il televoto e la “sera dei miracoli”

La finale è entrata nel vivo quando, dopo le prime dodici esibizioni, il televoto ha ristretto il campo ai super finalisti: Pierluigi Lunedei e Carmelo Sciplino per il team Clementino–Rocco Hunt, Giovanna Russo per la squadra di Arisa e lo stesso De Siena per il team Nek. Ognuno ha riproposto il proprio cavallo di battaglia, quello che meglio riassumeva la propria storia nel programma.

Francesco ha scelto ancora una volta una deliziosa versione de La sera dei miracoli di Lucio Dalla, già eseguita in semifinale. Seduto al pianoforte, ha trasformato il classico del cantautore bolognese in una sorta di autoritratto artistico: tempi dilatati e molto teatrali, dinamiche curate, attenzione alle parole più che agli effetti. I coach hanno parlato di interpretazione “miracolosa” e il pubblico a casa ha confermato la sensazione, premiandolo con la percentuale più alta al televoto e consegnandogli il titolo davanti a Lunedei, Russo e Sciplino.

Il ruolo di Nek e il premio discografico

Dietro la vittoria di De Siena c’è anche il lavoro di Nek, alla sua prima stagione a The Voice Senior ma già capace di centrare il successo. Il cantautore emiliano ha puntato su eleganza, arrangiamenti puliti e centralità del pianoforte, lasciando che fosse la voce del suo concorrente a guidare tutto ma dimostrando la musicalità e una non comune capacità tecnica del suo assistito.

Tra i due, puntata dopo puntata, si è creato un rapporto quasi da maestro e allievo rovesciato: il coach che offre strumenti e consigli, l’allievo che restituisce maturità e consapevolezza.

Per Francesco De Siena la vittoria non è solo una medaglia televisiva. Come per i vincitori delle passate edizioni, il premio prevede la possibilità di pubblicare un brano con Warner Music Italia: un passaggio concreto dal palco dello show al mercato discografico. La sensazione, al termine della finale, è che The Voice Senior abbia trovato un vincitore capace di onorare lo spirito del programma: talento senza età, ma con le idee molto chiare sul presente.

Le parole del vincitore

A fine diretta Francesco si è lasciato andare a un commento di grande intensità: “È stata una esperienza meravigliosa che mi ha consentito di esibirmi non tanto in televisione ma di fronte a veri appassionati e professionisti di straordinario valore. Essere arrivato in finale per me era già una vittoria, non pensavo di poter arrivare così in alto. Ringrazierò sempre la trasmissione che mi ha accompagnato in un percorso incredibile ma soprattutto per avermi dato la possibilità di conoscere persone straordinarie…”

Ecco le percentuali del televoto nella finale

Francesco De Siena 34,75%

Pierluigi Lunadei 29,96%

Giovanna Russo 22,02%

Carmelo Sciplido 13,26%