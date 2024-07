A partire da giovedì 7 novembre 2024, in prima serata, su Rai 2, parte un nuovo programma d’informazione che porta per titolo, ‘L’altra Italia’. Alla conduzione, Antonino Monteleone, storico inviato de ‘Le Iene’.

ONORATO, EMOZIONATO, GRATO

onorato perché il servizio pubblico è una responsabilità che pesa; emozionato perché l’ho sognato di nascosto; grato ai miei coraggiosi compagni d’avventura e a ciascuno di voi per il supporto e l’incoraggiamento

l’autunno è vicino e noi saremo pronti a raccontarvi L’Altra Italia su @instarai2 ogni giovedì in prima serata

Pronti?!

Chi è il conduttore de L’Altra Italia

Prima di approdare alla trasmissione di Italia 1, il giornalista ha lavorato per Report su Rai3, ‘Exit’ e ‘Piazzapulita’ su La7. In tv, ha seguito, da inviato, i risvolti giudiziari del caso di Erba e della morte di David Rossi.È un pilota privato di aerei. Ha di recente scoperto la passione per la corsa. Ogni tanto spara qualche colpo al poligono di tiro. È stato un arbitro di calcio.

L’altra Italia: le anticipazioni sul nuovo approfondimento giornalistico di Rai 2

L’approfondimento giornalistico su attualità e politica torna in prima serata su Rai 2 con “L’Altra Italia” condotto da Antonino Monteleone che, attraverso lo sguardo degli inviati della trasmissione, ogni giovedì offrirà un racconto profondo e plurale della società italiana, che possa mettere a disposizione dei decisori politici spunti di azione concreta e offrire al pubblico un punto di vista originale sugli eventi più significativi della settimana: il dibattito parlamentare e l’attualità politica con i suoi protagonisti, i fatti dal mondo al centro dell’agenda internazionale, gli scenari economici che influenzano gli affari interni.

L’altra Italia: dove vederlo in diretta tv e live streaming

Il programma si può vedere in diretta tv e live streaming su Rai 2 e Raiplay a partire da giovedì 7 novembre 2024. E’ possibile rivedere su Raiplay l’intera puntata e i momenti cult della serata.