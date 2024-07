Il palinsesto di Rai 2 per la stagione 2024-2025 fra novità e conferme: tornano Belve e Boss in incognito, novità con Mammucari e Barbareschi

Sono tante le riconferme per il palinsesto di Rai 2 per la stagione televisiva 2024-2025. Numerose sono quelle che riguardano il daytime. A I Fatti Vostri tornano Tiberio Timperi e Anna Falchi, orfani di Flora Canto, che esce dal cast del programma dopo una sola stagione. Confermati poi in blocco Ore 14 con Milo Infante e BellaMa’ con Pierluigi Diaco, tutti nuovamente in onda dal prossimo 9 settembre.

Al sabato riconfermati Quasar (ore 10:00), Italian Green (ore 11:15) e Cook 40′ con Flavio Montrucchio (ore 12:00). Riconferma ottenuta anche da parte di Top, che perde alla conduzione Greta Mauro per trovare dal 19 ottobre Enzo Miccio. Dalle 15:40 riconfermata la versione del sabato pomeriggio di Storie di donne al bivio con Monica Setta, seguita alle 17:05 dalla nuova edizione di Onorevoli Confessioni, a partire dal 21 settembre. Riconferma con cambio di rete e di collocazione invece per Il palio d’Italia, che passa da una collocazione infrasettimanale su Rai 3 alla domenica pomeriggio su Rai 2 (alle 14:50).

Le principali novità di Rai 2 nel daytime riguardano il nuovo morning show creato per raccogliere l’eredità di Viva Rai 2! e il nuovo factual condotto da Andrea Delogu. Binario 2, condotto da Andrea Perroni e Carolina Di Domenico, partirà lunedì 7 ottobre alle 7:30, spostando dunque leggermente in avanti l’orario di partenza rispetto a quello di Fiorello. Dopo Binario 2, torna il riconfermato …E viva il video box e Radio 2 Social Club, con Luca Barbarossa.

Sempre lunedì 7 ottobre partirà La porta magica, il nuovo factual condotto da Andrea Delogu. La porta magica darà a persone comuni la possibilità di rinnovare un ambito della propria esistenza con il quale non si trovano più bene. Ad accompagnarli in questo cambiamento saranno gli Angeli, un cast fisso costituito da personaggi che potranno mettere le loro competenze e qualità umane a servizio delle persone che si rivolgeranno al programma.

Al sabato pomeriggio, alle 14:00, arriva invece Playlist, un nuovo contenitore musicale condotto da Federica Gentile e Gabriele Vagnato, che raccoglierà il meglio delle principali classifiche musicali odierne. Dal 16 novembre, terminata la nuova edizione di Onorevoli Confessioni, debutta Concita Borrelli con La mia metà, un programma che parlerà di amore. Per il 2025 è previsto inoltre il ritorno di Paesi che vai – Luoghi, detti, comuni e l’arrivo di una novità con Amore e Folklore, un programma settimanale di viaggio che verrà condotto da Marco Conidi e Davide Van De Sfroos, che porterà i due alla ricerca in tutta Italia della musica popolare. Ad arricchire ogni puntata il contributo del musicista ed esperto di musica popolare Ambrogio Sparagna e del poeta Franco Arminio.

Passando alle prime serate, le principali novità sono riposte in Teo Mammucari e Luca Barbareschi. Ad aprire gli appuntamenti d’intrattenimento del lunedì sarà proprio Mammucari, che inaugurerà questa collocazione di palinsesto con Lo spaesato. Lo show non sarà altro che uno spettacolo itinerante di Mammucari per l’Italia, dove metterà al centro di volta in volta le persone che lo andranno a vedere.

Lo spaesato, che partirà lunedì 16 settembre, andrà in onda per cinque settimane, passando poi il testimone dal 21 ottobre a Luca Barbareschi. Protagoniste del nuovo programma di Luca Barbareschi, Se mi lasci non vale, saranno sei coppie in crisi. Vivranno per quattro settimane in una villa, sottoponendosi a prove, sfide ed esperimenti sociali. Il tutto sarà finalizzato a risolvere la crisi che stanno vivendo. Solo alla fine le coppie decideranno cosa fare della propria relazione. Al lunedì previsto inoltre il ritorno di Raiduo con Ale & Franz, dal 25 novembre al 23 dicembre.

Per la serata del martedì si parte dal 10 settembre con una riconferma, quella di The Floor – Ne rimarrà solo uno. Dopo il discreto successo della prima edizione, il programma torna con sei nuove puntate. Alla conduzione riconfermati Ciro Priello e Fabio Balsamo. Dal 22 ottobre torna Boss in incognito con Max Giusti, mentre dal 26 novembre tornano le interviste di Francesca Fagnani con Belve. La nuova edizione dovrebbe terminare martedì 14 gennaio.

Torna in prima serata al giovedì, dopo una stagione di fermo, un programma d’approfondimento con alla conduzione Antonino Monteleone. Il suo L’altra Italia, in partenza da giovedì 7 novembre, dovrebbe ricalcare quanto già fatto su Rai 2 da un programma come Nemo. Prevista inoltre un nuova edizione del ciclo di documentari Delitti in famiglia, condotta sempre da Stefano Nazzi. I nuovi appuntamenti riguarderanno il dramma di Chiara Poggi, la morte di Marco Vannini, Luca Delfino, soprannominato “il killer delle fidanzate”, e tutti “gli orfani d’amore”, ovvero i figli vittime collaterali dei femminicidi, rimasti privi sia della figura materna che, in molti casi, di quella paterna.

Per le seconde serate una sola novità: l’arrivo al giovedì sera di Elisabetta Gregoraci con Questioni di stile. Al lunedì appuntamento con I lunatici di Rai Radio 2, ovvero Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, mentre al martedì torna dal 10 settembre al 5 novembre La fisica dell’amore con Vincenzo Schettini. Dal 12 novembre al 10 dicembre è invece prevista la striscia in seconda serata dedicata alle selezioni di Sanremo Giovani per la serata Sarà Sanremo, in onda mercoledì 18 dicembre su Rai 1. Partenza a ridosso delle strenne natalizie invece per Enrico Ruggeri e il suo Gli occhi del musicista, in programmazione dal 17 dicembre.

Al mercoledì sera confermata Monica Setta con Storie di donne al bivio, mentre Generazione Z passa al giovedì sera. Spostamento anche per Luisella Costamagna, che con il suo Tango passa al venerdì sera. Per la programmazione sportiva, importanti novità in arrivo. Scompare 90° minuto nella domenica pomeriggio di Rai 2, per trovare spazio nel sabato e nel lunedì sera. Alla conduzione per l’appuntamento del sabato è prevista Paola Ferrari, mentre in quello del lunedì Marco Mazzocchi. A La Domenica Sportiva, confermata per la domenica sera, torna Simona Rolandi. Questo il palinsesto presentato quest’oggi per la stagione 2024-2025 di Rai 2.