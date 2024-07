La finale dell’edizione 2024 del festival della musica emergente, Fatti Sentire, andrà in onda su Rai 2, mercoledì 24 luglio.

Fatti Sentire con Pierpaolo Pretelli e Laura Barth: in onda in seconda serata su Rai 2

Le fan di Pierpaolo Pretelli potranno vedere il loro idolo all’opera questa sera, mercoledì 24 luglio 2024, in seconda serata su Rai 2, con la finale di Fatti Sentire, un festival musicale dedicato a volti emergenti. Alla conduzione, con lui, ci sarà anche Laura Barth, nota per aver preso parte a diversi programmi calcistici sulla Rai e non solo (ha anche co-condotto una puntata di GialappaShow).

La serata si è svolta lo scorso 7 giugno a Piazza D’Este, a Formigine, provincia di Modena. La giuria tecnica che ha decretato il vincitore era composta da Marcello Balestra, Fausto Donato, Giovanna Sparla, Massimiliano Longo e Luca Jurman (che negli ultimi anni ha fatto parlare di sé soprattutto per le critiche rivolte ad Amici). Per la prima volta in un festival, ci sarà anche un giurato gestito dall’Intelligenza Artificiale di Audacia che premierà il Miglior Artista Social.

Gli ospiti di quest’edizione, invece, sono Aka 7Even, Pierdavide Carone, i Follya (un tempo conosciuti con il nome di Dear Jack), Niveo, Guzzi e Ascanio. Tranne Guzzi, si tratta di cantanti tutti lanciati da varie edizioni di Amici di Maria De Filippi.

I finalisti di quest’edizione del festival, invece, sono 14: Ami, Asia Del Prete, Bosco (finalista Festival di Castrocaro 2023), Dorothea, Fuso & Superglam, Gabriele, Littamè (già vista a Sanremo Giovani 2021 con la bella canzone Caz*o avete da guardare), MaLaVoglia (vincitore Area Sanremo 2018), Niccolò Filippucci (vincitore Tour Music Fest 2023), Red, Sara Russo (finalista Festival di Castrocaro), Settimo 7th (vincitore Sanremo New Talent 2022), i Topless e Valentina Moro (vincitrice Area Sanremo 2022).

Fatti Sentire è un concorso musicale che si rivolge a tutti gli artisti di età compresa tra i 16 e i 45 anni in qualsiasi formazione (solista, duo o gruppo). La prima edizione risale al 2019. In passato, il festival è stato condotto anche da Carolina Rey e Marco Vito e ha visto come ospiti, tra gli altri, anche Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni.

L’appuntamento è per le ore 00:10 su Rai 2, nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 luglio. La regia è a cura di Stefano Sartini. La produzione del programma è affidata a Occhio X Occhio Entertainment.