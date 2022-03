La notizia è arrivata quasi per caso, sicuramente non attesa dai numerosi (sono davvero tanti) fan di Mare Fuori. Ma se ad annunciarla è Maria Pia Ammirati, la direttrice di Rai Fiction, c’è poco da dubitare: non solo si farà Mare Fuori 3, ma anche Mare Fuori 4 è in produzione.

Ammirati rivela quella che è di fatto una vera e propria sorpresa nell’intervista a lei riservata nel numero di aprile di Tivù: “Mare fuori avrà sia una terza che una quarta stagione”, dice, confermando il titolo ideato da Cristiana Farina come uno dei più forti nel comparto fiction di Raidue e non solo.

Mare Fuori detiene infatti un primato legato alla visualizzazione su RaiPlay: le prime due stagioni della serie hanno superato le 26 milioni di visualizzazioni (il numero è aggiornato a fine gennaio, e quindi già ulteriormente salito in questi mesi), diventando il contenuto più vista della piattaforma della Rai. Rilevante anche il dato anagrafico: il 75% di coloro che seguono la serie online hanno meno di 45 anni, segno evidente di un pubblico giovane che la Rai può intercettare, eccome, ma tramite nuovi metodi o per lo meno non solo attraverso il mezzo televisivo classico.

Probabilmente anche questo successo ha spinto Rai Fiction a “bloccare” il coming of age drama ambientato nell’Istituto di Pena Minorile di Napoli per altre due stagioni. Una pratica, questa, sempre più consueta all’estero, dove il doppio rinnovo permette di lavorare su due stagioni senza pausa ed ottimizzando tempi e costi di produzione, e che in Italia è invece un’insolita rarità.

© Assunta Servello

Per quanto riguarda il cast, se nella terza stagione ritroveremo gli interpreti già visti nelle prime due stagioni (vale a dire, tra gli altri, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo e Valentina Romani) è evidentemente ancora presto per parlare di chi farà parte della quarta stagione, ma ovviamente aspettiamoci alcuni nuovi ingressi -come già avvenuto nella seconda stagione-.

A produrre Mare Fuori c’è Rai Fiction con Picomedia, mentre la distribuzione internazionale è affidata a Beta Film. Proprio i numeri ottenuti online hanno aumentato l’interesse verso questa serie dall’estero, che è stata venduta anche in America Latina (su Hbo Max), in Svezia (Tv4), in Israele (Hot) ed in Turchia (Blu Tv). Forte di tutto questo, la produzione della terza stagione sta per partire, con una messa in non ancora annunciata che, però, potrebbe rispettare i tempi rapidi delle prime due stagioni e debuttare in tv già nel prossimo autunno.

© Sabrina Cirillo

Sul fronte, rinnovi, infine, è da segnalare che Ammirati nella stessa intervista ha anche confermato Che Dio Ci Aiuti 7 ed Un Passo dal Cielo 7 (ma in entrambi i casi i protagonisti Elena Sofia Ricci e Daniele Liotti lasceranno le serie), ma anche Il Commissario Ricciardi 2 e Lolita Lobosco 2, quest’ultima promossa da quattro a sei episodi.