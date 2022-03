Sanremo 2023 segna la 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana e dal marzo 2022 conosce già il nome del suo direttore artistico e conduttore (peraltro già confermato anche per Sanremo 2024). Parliamo di Amadeus, che con Sanremo 2023 raggiunge il suo quarto Festival di fila, per di più con un accordo biennale con la Rai davvero inedito nella storia della manifestazione canora e televisiva più importante del paese.

Raccogliamo, dunque, tutte le informazioni su Sanremo 2023, tra anticipazioni, ipotesi e certezze.

Tra venti di guerra e Pandemia ancora in corso, non è facile immaginare quando andrà in onda il Festival di Sanremo 2023. A esclusione dell’edizione 2021, slittata a marzo per il peggioramento della pandemia, si può immaginare che anche il prossimo Sanremo sia collocato nella prime settimane di febbraio. Là dove si voglia mantenere la (recente) tradizione della prima settimana, il Festival 2023 dovrebbe iniziare addirittura martedì 31 gennaio per terminare sabato 4 febbraio. Volendo tenere tutto nel mese di febbraio, le date di Sanremo 2023 potrebbero essere 7- 11 febbraio.

Sanremo 2023, conduttore e direttore artistico

L’unica certezza sul fronte festivaliero, e per i prossimi due anni, è il direttore artistico e conduttore, Amadeus. Sarà ancora lui a selezionare i brani in gara e a condurre le cinque serate del Festival. Con le edizioni 2023 e 2024, Amadeus arriverà a cinque Festival condotti – e diretti – di fila, che lo mette al pari di Mike Bongiorno e Pippo Baudo.

Facile immaginare che venga confermata la squadra di autori, la regia di Stefano Vicario, la formula del programma. Ci auguriamo che in presenza di un’ampia selezione musicale si scelga di avere pochi ospiti (come nell’edizione 2022) e che si metta fine alla ‘figura femminile’ diversa ogni sera con monologo dolente.

Festival di Sanremo 2023, cantanti e canzoni

Le prime anticipazioni sulle canzoni e sui cantanti selezionati arriveranno probilmente con l’estate. Amadeus è già pronto a mettersi al lavoro: vedremo poi se sceglierà di mantenere un’unica gara (BIG) inserendo nella sezione Campioni anche il vincitori (o il podio) di Sanremo Giovani, così come fatto a Sanremo 2022.

Intanto Al Bano si è già candidato informalmente, dichiarandosi pronto a partecipare al prossimo Festival nell’ospitata fatta a Una voce per San Marino.

Festival di Sanremo in streaming

Come sempre il Festival di Sanremo sarà visibile in streaming live su RaiPlay, dove poi sarà disponibile integralmente per una settimana dalla fine dell’edizione prima di essere ridotto a qualche clip. Vedremo se anche il prossimo Sanremo sarà visibile online senza limiti di geolocalizzazione: di certo ci aspettiamo online la versione LIS.