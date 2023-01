Se la certezza del maestro Beppe Vessicchio a dirigere l’orchestra viene meno, il Festival di Sanremo per l’edizione 2023 ne conserva un’altra, dalla tradizione assai corposa: le ospitate promozionali dei volti di rete per titoli al via da lì a pochi giorni. TvBlog è in grado di anticipare che in una delle serate di Sanremo 2023, in programma da martedì 7 febbraio, sul palco del teatro Ariston sarebbe previsto che salga Elena Sofia Ricci.

L’attrice, apprezzata da critica e pubblico, presenterà Fiori sopra l’inferno, la serie tv in tre serate che andrà in onda su Rai1 a partire da lunedì 13 febbraio, ossia il lunedì successivo alla settimana festivaliera.

Per Elena Sofia Ricci, fresca di ‘uscita’ dalla fortunatissima fiction Che Dio Ci Aiuti, si tratterà del ritorno al Festival di Sanremo. Nel 2015 fu ospite della quarta serata e cantò davanti al padrone di casa Carlo Conti Donne, nel 2019, invece, fece parte della giuria degli esperti/d’onore della kermesse allora diretta e condotta da Claudio Baglioni (non mancarono le polemiche). Nel 2021 si vociferò (ne scrivemmo anche da queste parti) di una sua possibile partecipazione per affiancare Amadeus, ma alla fine non se ne fece nulla.

Fiori sopra l’inferno

Un piccolo paese di montagna che nasconde tra i suoi vicoli silenzi e inconfessabili segreti. Un killer che si lascia alle spalle una efferata striscia di sangue per difendere un gruppo di bambini ignorati e maltrattati da chi dovrebbe proteggerli.

Ricordiamo che nel cast di Fiori sopra l’inferno, serie Rai co-prodotta da Publispei di Verdiana Bixio, diretta da Carlo Carlei, che la firma con Donatella Diamanti, Valerio D’Annunzio e Mario Cristiani, sono presenti anche Gianluca Gobbi e Giuseppe Spata. Lo sceneggiato è tratto dall’omonimo romanzo di Ilaria Tuti.

La conferenza stampa di presentazione della serie si terrà martedì prossimo, 24 gennaio, a mezzogiorno, nella sala A di Viale Mazzini a Roma, alla presenza del direttore e del capostruttura di Rai Fiction, rispettivamente Maria Pia Ammirati e Leonardo Ferrara.