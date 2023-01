Degli annunci di Amadeus al Tg1 per Sanremo 2023 abbiamo perso il conto, ma questa è la prima volta che il Direttore Artistico annuncia al Tg1 delle 13.30 che ci sarà un annuncio importante al Tg1 delle 20. Un annuncio dell’annuncio, insomma, che ovviamente ha per argomento il Festival e che si consuma venerdì 20 gennaio 2023.

Qual è stato dunque il primo annuncio di Amadeus al Tg1 delle 13.30 del 20 gennaio? Eccolo: Amadeus è in viaggio verso Roma per raggiungere lo studio del Tg1 e dire qualcosa di importante nell’edizione delle 20. E non sarà da solo. La comunicazione è arrivata con una clip, formula che il Direttore Artistico alterna ormai alle dirette sotto il marchio del Tg1.

Amadeus stasera nel Tg1 ore 20 non sarà da solo. Nuovo annuncio in arrivo su #Sanremo2023 pic.twitter.com/Z6hsBjZAAV — LALLERO (@see_lallero) January 20, 2023

Lo stesso Amadeus aveva anticipato che in questa settimana qualcosa di nuovo sarebbe arrivato: lo aveva fatto domenica 15 gennaio, a margine dell’annuncio delle ultime due co-conduttrici e dei Black Eyed Peas ospiti. Ma il vero indizio sull’eccezionalità di questo annuncio lo aveva dato Fiorello, scherzando ma poi neanche tanto, nella prima puntata di Viva Rai 2! dopo la pausa natalizia, andata in onda lunedì 16 gennaio: in quell’occasione non solo aveva presentato il video nel quale Amadeus annunciava la reunion dei Pooh nella prima serata del Festival, ma aveva anche scherzato dicendo che “in settimana Amadeus sarà al Tg1 per dire che non farà nessun annuncio niente al Tg1!”. Ebbene, questo annuncio dell’annuncio c’è stato e anche con qualche anticipazione, che arriverà questa sera, nell’edizione delle 20 del Tg1.

In una settimana, dunque, siamo a quota tre collegamenti con il Tg1 (con due notizie e un annuncio dell’annuncio) e a un’anticipazione a casa dell’amico Fiorello. Continua, dunque, la strategia di ‘Pollicino’, con un continuo centellinamento delle informazioni che solitamente erano oggetto delle conferenze stampa che anticipavano l’evento di punta della Rai. Le conferenze stampa di dicembre e di gennaio conferivano una certa solennità all’evento e davano la possibilità di fare qualche domanda circostanziata sullo sviluppo del progetto artistico:. Certo, a dicembre c’è stata sì la conferenza stampa di presentazione di Sanremo Giovani, ma per una conferenza dedicata al Festival di Sanremo è facile che ormai si debba aspettare l’appuntamento della vigilia, quello di lunedì 6 febbraio 2023 in collegamento dal Casinò.

Vedremo. Intanto siamo pronti a seguire in diretta, questa sera, quel che dirà Amadeus. Ci aspettavamo le Cover, ma probabilmente per quelle ci vorrà tempo.