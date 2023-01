Nuovo annuncio da Amadeus sul cast di Sanremo 2023: questa volta torna dall’amico Fiorello – che ha ripreso Viva Rai 2! dopo la lunga pausa natalizia – per dare una notizia al pubblico e alla stampa. All’indomani dell’annuncio di Egonu e Francini co-conduttrici e dei Black Eyed Peas, dato al Tg1 delle 13.30 di domenica 15 gennaio, Amadeus raggiunge Fiorello per dare l’ennesima ‘briciola’ del cast del 73esimo Festival della canzone italiana al via martedì 7 febbraio (che ora sembra lontanissimo).

Un filmato vede Amadeus chiedere ai Pooh di essere ospiti nella prima serata e loro accettano: un modo per ripercorrere la loro carriera, i loro successi, le loro esperienze sanremesi – vinsero il Festival nel 1990 con Uomini Soli – e anche per ricordare un amico ormai scomparso, Stefano D’Orazio. Con loro sul palco dell’Ariston anche Riccardo Fogli che si unisce a Red Canzian, Roby Facchinetti e Dodi Battaglia: proprio all’Ariston il gruppo si presentò per una reunion che portò un nuovo tour prima dell’addio – diciamo arrivederci – al pubblico. E una nuova reunion è stata annunciata per il 20 febbraio prossimo al Teatro Lirico di Milano, in occasione del decimo anniversario della scomparsa di Valerio Negrin: la partecipazione a Sanremo 2023 è un ottimo lancio e anche un’altra occasione per ricordare chi non c’è più e ha fatto la storia del gruppo.

I Pooh saranno ospiti della prima serata del Festival, martedì 7 febbraio.

E così anche questo ‘spoiler’ è arrivato per vie televisive: un altro annuncio è previsto in settimana ancora al Tg1. Intanto Viva Rai 2! è ricominciato con una puntata aperta da Jovanotti in Via Asiago (in playback, ma alle 7 delle mattino tutto è perdonato), che chiacchiera con Fiorello e con Amadeus presente virtualmente con un lancio da direttore artistico di Sanremo: i ragazzi di Radio Deejay hanno conquistato la Rai.